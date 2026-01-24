Hindi Panchang Today: 24 जनवरी रथ सप्तमी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 24 January 2026: आज 24 जनवरी को है. इस दिन सरस्वती पूजा का महत्व है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 24 जनवरी 2026: आज 24 जनवरी 2026 को स्कंद षष्ठी व्रत और शनिवार है. शनि देव की उपासना के लिए इस दिन सरसों के तेल का दीपक लगाकर शाम को सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करें. मान्यता है इससे आर्थिक तरक्की में आ रही परेशानी दूर होती है और उन्नति के रास्ते खुलते हैं.
24 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 January 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (24 जनवरी 2026, सुबह 1.46 - 25 जनवरी 2026, सुबह 12.39)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|उत्तर भाद्रपद
|योग
|शिव, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 10.22
|चंद्रोस्त
|रात 11.19
|चंद्र राशि
|मीन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.33 - सुबह 9.53
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.54 - रात 7.33
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.53 - दोपहर 3.13
|गुलिक काल
|सुबह 7.13 - सुबह 8.33
|पंचक
|पूरे दिन
|आडल योग
|दोपहर 2.16 - सुबह 7.13, 26 जनवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.13 - दोपहर 2.16
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|पति-पत्नी के बीच सामंजस्यपूर्ण सुखद संबंध रहेंगे तथा घर में भी सकारात्मक वातावरण बना रहेगा
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|प्रॉपर्टी के कार्यों में आज किसी भी प्रकार का निवेश न करें।
FAQs: 24 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि और शिव योग बन रहा है.
