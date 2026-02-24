हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 24 February 2026: आज फाल्गुन का आखिरी मंगलवार, बजरंगबली की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, पूरा पंचांग देखें

Panchang 24 February 2026: आज फाल्गुन का आखिरी मंगलवार, बजरंगबली की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang 24 february 2026: आज 24 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 24 Feb 2026 06:39 AM (IST)
Hindi Panchang 24 फरवरी 2026: आज 24 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार है. ये दिन शक्ति, सुरक्षा की प्राप्ति और संकट से पार पाने के लिए बहुत लाभदायक है. हनुमान जी की पूजा में 'ॐ हं हनुमंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए. इसके प्रभाव से बजरंगबली भक्तों की विनती जल्द स्वीकार करते हैं. 

24 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 February 2026)

तिथि

सप्तमी (23 फरवरी 2026, सुबह 09.09 - 24 फरवरी 2026, सुबह 7.01)
वार मंगलवार
नक्षत्र कृत्तिका
योग इंद्र, वैधृति, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 10.58
चंद्रोस्त
 रात 1.40, 25 फरवरी
चंद्र राशि
 वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.43 - दोपहर 2.00
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.52 - रात 9.26

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.26 - शाम 4.52
यमगण्ड काल सुबह 9.43 - सुबह 11.09 -दोपहर 12.34
गुलिक काल
 दोपहर 12.34 - दोपहर 2.00
आडल योग सुबह 6.51 - दोपहर 3.07
भद्रा काल सुबह 7.01 - शाम 5.56

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा वृषभ
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कुंभ राशि भूमि या भवन खरीदने के योग बन रहे हैं

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि लव लाइफ में आएगी परेशानी, संतान से दूर रहेगी.

FAQs: 24 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

एक तांबे के सिक्के पर लाल या नारंगी सिंदूर से टीका लगाएं और इसे हनुमानजी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें. धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कारगर है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और इंद्र योग बन रहा है.

Chandra Grahan 2026: होली पर आसमान में दिखेगा 'बल्ड मून', देखें दिल्ली-पटना समेत बाकी शहरों में चंद्र ग्रहण का समय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं.
Published at : 24 Feb 2026 05:42 AM (IST)
Embed widget