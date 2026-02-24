Panchang 24 February 2026: आज फाल्गुन का आखिरी मंगलवार, बजरंगबली की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang 24 february 2026: आज 24 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 24 फरवरी 2026: आज 24 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार है. ये दिन शक्ति, सुरक्षा की प्राप्ति और संकट से पार पाने के लिए बहुत लाभदायक है. हनुमान जी की पूजा में 'ॐ हं हनुमंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए. इसके प्रभाव से बजरंगबली भक्तों की विनती जल्द स्वीकार करते हैं.
24 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 24 February 2026)
|तिथि
|
सप्तमी (23 फरवरी 2026, सुबह 09.09 - 24 फरवरी 2026, सुबह 7.01)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|योग
|इंद्र, वैधृति, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 10.58
|चंद्रोस्त
|रात 1.40, 25 फरवरी
|चंद्र राशि
|वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 9.43 - दोपहर 2.00
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.52 - रात 9.26
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.26 - शाम 4.52
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.43 - सुबह 11.09 -दोपहर 12.34
|गुलिक काल
|दोपहर 12.34 - दोपहर 2.00
|आडल योग
|सुबह 6.51 - दोपहर 3.07
|भद्रा काल
|सुबह 7.01 - शाम 5.56
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 24 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कुंभ राशि
|भूमि या भवन खरीदने के योग बन रहे हैं
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|लव लाइफ में आएगी परेशानी, संतान से दूर रहेगी.
FAQs: 24 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, त्रिपुष्कर और इंद्र योग बन रहा है.
