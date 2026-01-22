हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 23 जनवरी बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 23 January 2026: आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी है. इस दिन सरस्वती पूजा का महत्व है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Hindi Panchang 23 जनवरी 2026: आज 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है, इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है. देवी सरस्वती को वाणी, विद्या, बुद्धि, संगीत, कला तथा ज्ञान आदि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है. श्री सरस्वती सिद्धिविद्या साधना करने से साधक निपुणता तथा गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है. 

23 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 January 2026)

तिथि

पंचमी (23 जनवरी 2026, सुबह 2.28 - 24 जनवरी 2026, सुबह 1.46)
वार शुक्रवार
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
योग परिघ
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 9.54
चंद्रोस्त
 रात 10.18
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 7.14 - सुबह 8.33
लाभ सुब 8.33 - सुबह 9.53
अमृत सुबह 9.53 - सुबह 11.13
   
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.13 - रात 10.53

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.13 - दोपहर 12.33
यमगण्ड काल दोपहर 3.13 - दोपहर 4.34
गुलिक काल
 सुबह 8.33 - सुबह 9.53
पंचक पूरे दिन
विडाल योग दोपहर 2.33 - सुबह 7.13, 24 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा कुंभ
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

तुला राशि भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. सेहत का विशेष ध्यान रखें.

FAQs: 23 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

बसंत पंचमी के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए. इसके बाद सरस्वती माता की पीले पुष्प, पीले वस्त्र, पीले फल, पीले मिष्ठा आदि को अर्पित करके विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि और परिघ योग बन रहा है.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि 15 या 16 फरवरी कब ? चारों प्रहर की शिव पूजा का मुहूर्त देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Embed widget