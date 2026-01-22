Hindi Panchang Today: 23 जनवरी बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 23 January 2026: आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी है. इस दिन सरस्वती पूजा का महत्व है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 23 जनवरी 2026: आज 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है, इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है. देवी सरस्वती को वाणी, विद्या, बुद्धि, संगीत, कला तथा ज्ञान आदि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है. श्री सरस्वती सिद्धिविद्या साधना करने से साधक निपुणता तथा गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है.
23 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 January 2026)
|तिथि
|
पंचमी (23 जनवरी 2026, सुबह 2.28 - 24 जनवरी 2026, सुबह 1.46)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|पूर्व भाद्रपद
|योग
|परिघ
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 9.54
|चंद्रोस्त
|रात 10.18
|चंद्र राशि
|कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.14 - सुबह 8.33
|लाभ
|सुब 8.33 - सुबह 9.53
|अमृत
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.13 - रात 10.53
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.33
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.13 - दोपहर 4.34
|गुलिक काल
|सुबह 8.33 - सुबह 9.53
|पंचक
|पूरे दिन
|विडाल योग
|दोपहर 2.33 - सुबह 7.13, 24 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएंगे. कर्ज चुकाने का अवसर मिलेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|तुला राशि
|भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. सेहत का विशेष ध्यान रखें.
FAQs: 23 जनवरी 2026
