फाल्गुन शुक्ल षष्ठी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 23 february 2026: आज 23 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 23 फरवरी 2026: आज 23 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है. सोमवार को सफेद कपड़े पहनना ज्योतिष और धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा से संबंधित है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और मन को स्थिर रखने का प्रतीक है, जो तनाव को दूर करता है
23 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 February 2026)
|तिथि
|
षष्ठी (22 फरवरी 2026, सुबह 11.00 - 23 फरवरी 2026, सुबह 09.09)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|ब्रह्म, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 10.11
|चंद्रोस्त
|रात 12.30, 24 फरवरी
|चंद्र राशि
|मेष
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 6.52 - सुबह 8.18
|शुभ
|सुबह 9.43 - सुबह 11.09
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 6.16 - रात 7.51
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.18 - सुबह 9.43
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.09 -दोपहर 12.34
|गुलिक काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.25
|आडल योग
|शाम 4.43 - सुबह 6.51, 24 फरवरी
|विडाल योग
|सुबह 6.52 - शाम 4.33
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,तो भविष्य में वह आपको मन मुताबिक लाभ देने में कामयाब रहेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|यदि आपके परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से कोई कलह चल रही है,तो उसे माफी मांग कर सुलझाना होगा.
FAQs: 23 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ब्रह्म और रवि योग बन रहा है.
