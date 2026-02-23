हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 23 February 2026: फाल्गुन शुक्ल षष्ठी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Panchang 23 February 2026: फाल्गुन शुक्ल षष्ठी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 23 february 2026: आज 23 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 23 Feb 2026 05:47 AM (IST)
Hindi Panchang 23 फरवरी 2026: आज 23 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार है. सोमवार को सफेद कपड़े पहनना ज्योतिष और धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन चंद्रमा से संबंधित है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और मन को स्थिर रखने का प्रतीक है, जो तनाव को दूर करता है

23 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 23 February 2026)

तिथि

षष्ठी (22 फरवरी 2026, सुबह 11.00 - 23 फरवरी 2026, सुबह 09.09)
वार सोमवार
नक्षत्र भरणी
योग ब्रह्म, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 10.11
चंद्रोस्त
 रात 12.30, 24 फरवरी
चंद्र राशि
 मेष

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 6.52 - सुबह 8.18
शुभ सुबह 9.43 - सुबह 11.09
शाम का चौघड़िया
चर शाम 6.16 - रात 7.51

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.18 - सुबह 9.43
यमगण्ड काल सुबह 11.09 -दोपहर 12.34
गुलिक काल
 दोपहर 2.00 - दोपहर 3.25
आडल योग शाम 4.43 - सुबह 6.51, 24 फरवरी
विडाल योग सुबह 6.52 - शाम 4.33

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मेष
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि  यदि आप किसी संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं,तो भविष्य में वह आपको मन मुताबिक लाभ देने में कामयाब रहेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

धनु राशि यदि आपके परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य से कोई कलह चल रही है,तो उसे माफी मांग कर सुलझाना होगा.

FAQs: 23 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

सोमवार को दीपक में थोड़े चावल (अक्षत) डालकर जलाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी का वास घर में होता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन ब्रह्म और रवि योग बन रहा है.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में पालकी पर आएंगी मां दुर्गा, हाथी पर करेंगी प्रस्थान, जानें किसका करेंगी कल्याण ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 23 Feb 2026 05:47 AM (IST)
