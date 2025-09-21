Hindi Panchang Today: 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि घटस्थापना का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग
Hindi Panchang Today 22 September 2025: 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि शुरू है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.
Hindi Panchang 22 सितंबर 2025: 22 सितंबर 2025 को है. इस दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी, पहले दिन घटस्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी. मां शैलपुत्री की पूजा कुमकुम, हल्दी, सफेद कमल, चावल, चुनरी, चंदन शामिल करें और माता को गाय के दूध-घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही घटस्थापना के समय कलश में सुपारी, सिक्का, दूर्वा, चावल डालें और नवग्रहों-समस्त देवताओं का आवहान करें.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
22 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 22 September 2025)
|तिथि
|
प्रतिपदा (22 सितंबर 2025, सुबह 1.23 - 23 सितंबर 2025, सुबह 2.55)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|योग
|शुक्ल
|सूर्योदय
|सुबह 6.08
|सूर्यास्त
|सुबह 6.21
|चंद्रोदय
|सुबह 6.25
|चंद्रोस्त
|शाम 06.30
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 6.09 सुबह 7.40
|शुभ
|सुबह 9.11 - सुबह 10.43
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 6.18 - रात 7.47
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 7.40 - सुबह 9.11
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.43 - दोपहर 12.14
|गुलिक काल
|दोपहर 1.45 - दोपहर 3.16
|आडल योग
|सुबह 11.24 - सुबह 6.10, 24 सितंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 September 2025)
|सूर्य
|कन्या
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|तुला
|बुध
|कन्या
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|तुला
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|धनु राशि
|भूमि, संपत्ति, वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा.परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|मनुताबिक सफलता नहीं मिलने से तनाव रहेगा. विवाद की स्थिति बन सकती है
FAQs: 22 सितंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने के साथ पूजा की थाली में कुछ जौ रखें, आरती के बाद उसे छत पर पक्षियों को खिला दें. मान्यता है इससे धन प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाओं का नाश होता है और लक्ष्मी का आगमन होता है..
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुक्ल योग बन रहा है.
October Vrat Tyohar 2025: करवा चौथ, दिवाली, दशहरा कब ? अक्टूबर 2025 के व्रत त्योहार की लिस्ट देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL