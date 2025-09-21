हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि घटस्थापना का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today: 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि घटस्थापना का मुहूर्त, बन रहे शुभ योग, जानें पंचांग

Hindi Panchang Today 22 September 2025: 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि शुरू है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें, सूर्य-चंद्र उदय कब होगा.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Sep 2025 10:49 PM (IST)

Hindi Panchang 22 सितंबर 2025: 22 सितंबर 2025 को है. इस दिन से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी, पहले दिन घटस्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी. मां शैलपुत्री की पूजा कुमकुम, हल्दी, सफेद कमल, चावल, चुनरी, चंदन शामिल करें और माता को गाय के दूध-घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं. साथ ही घटस्थापना के समय कलश में सुपारी, सिक्का, दूर्वा, चावल डालें और नवग्रहों-समस्त देवताओं का आवहान करें.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

22 सितंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 22 September 2025)

तिथि

प्रतिपदा (22 सितंबर 2025, सुबह 1.23 - 23 सितंबर 2025, सुबह 2.55)
वार सोमवार
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी
योग शुक्ल
सूर्योदय सुबह 6.08
सूर्यास्त
 सुबह 6.21
चंद्रोदय
 सुबह 6.25
चंद्रोस्त
 शाम 06.30
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 6.09 सुबह 7.40
शुभ सुबह 9.11 - सुबह 10.43
   
शाम का चौघड़िया
चर शाम 6.18 - रात 7.47

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 7.40 - सुबह 9.11
यमगण्ड काल सुबह 10.43 - दोपहर 12.14
गुलिक काल
 दोपहर 1.45 - दोपहर 3.16
आडल योग सुबह 11.24 - सुबह 6.10, 24 सितंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 September 2025)

सूर्य कन्या
चंद्रमा कन्या
मंगल तुला
बुध कन्या
गुरु मिथुन
शुक्र तुला
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

धनु राशि भूमि, संपत्ति, वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा.परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि मनुताबिक सफलता नहीं मिलने से तनाव रहेगा. विवाद की स्थिति बन सकती है

FAQs: 22 सितंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?
    नवरात्रि के पहले दिन जौ बोने के साथ पूजा की थाली में कुछ जौ रखें, आरती के बाद उसे छत पर पक्षियों को खिला दें. मान्यता है इससे धन प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाओं का नाश होता है और लक्ष्मी का आगमन होता है..
  2. Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन शुक्ल योग बन रहा है.

October Vrat Tyohar 2025: करवा चौथ, दिवाली, दशहरा कब ? अक्टूबर 2025 के व्रत त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 21 Sep 2025 10:49 PM (IST)
Panchang Aaj Ka Panchang Hindu Calendar
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs PAK: पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
पड़ रहे थे चौके-छक्के, फिर सूर्यकुमार ने चली ऐसी चाल; 39 गेंद तक बाउंड्री नहीं लगा सके पाकिस्तानी बल्लेबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य
टेलीविजन
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी
वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
Embed widget