Hindi Panchang Today: 22 जनवरी गणेश जयंती का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 22 जनवरी गणेश जयंती का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 22 January 2026: आज 22 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Jan 2026 05:45 AM (IST)
Hindi Panchang 22 जनवरी 2026: आज 22 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी विनायक चतुर्थी है. आज गणेश जयंती मनाई जा रही है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है.

22 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 January 2026)

तिथि

चतुर्थी (22 जनवरी 2026, सुबह 2.47 - 23 जनवरी 2026, सुबह 2.28)
वार गुरुवार
नक्षत्र शतभिषा
योग वरीयान, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 9.22
चंद्रोस्त
 रात 9.19
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.14 - सुबह 8.33
चर सुबह 11.13 - दोपहर 12.23
लाभ दोपहर 12.23 - दोपहर 1.53
   
शाम का चौघड़िया
अमृत शाम 5.32 - रात 7.32
चर रात 7.32 - रात 9.12

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.53 - दोपहर 3.12
यमगण्ड काल सुबह 7.14 - सुबह 8.33
गुलिक काल
 सुबह 9.53 - सुबह 11.13
भद्रा काल दोपहर 2.40 - सुबह 2.28, 23 जनवरी
पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा कुंभ
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि बिजनेस के लिए पिता और परिवार के साथ बुजुर्ग के साथ धन मिल सकता है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मिथुन राशि आपको जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, नहीं तो बेवजह के लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे.

FAQs: 22 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

ऊँ गं गणपतये नम: इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद गणेश जी की कपूर से आरती करें. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि बढ़ती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन रवि और वरीयान योग बन रहा है.

February Vrat Tyohar 2026: महाशिवरात्रि से होलाष्टक तक, फरवरी में मनाए जाएंगे ये व्रत त्योहार

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 22 Jan 2026 05:45 AM (IST)
