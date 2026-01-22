Hindi Panchang Today: 22 जनवरी गणेश जयंती का शुभ मुहूर्त और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 22 January 2026: आज 22 जनवरी को माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 22 जनवरी 2026: आज 22 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी विनायक चतुर्थी है. आज गणेश जयंती मनाई जा रही है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है.
22 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 22 January 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (22 जनवरी 2026, सुबह 2.47 - 23 जनवरी 2026, सुबह 2.28)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|शतभिषा
|योग
|वरीयान, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 9.22
|चंद्रोस्त
|रात 9.19
|चंद्र राशि
|कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.14 - सुबह 8.33
|चर
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.23
|लाभ
|दोपहर 12.23 - दोपहर 1.53
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|शाम 5.32 - रात 7.32
|चर
|रात 7.32 - रात 9.12
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.53 - दोपहर 3.12
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.14 - सुबह 8.33
|गुलिक काल
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|भद्रा काल
|दोपहर 2.40 - सुबह 2.28, 23 जनवरी
|पंचक
|पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 22 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|बिजनेस के लिए पिता और परिवार के साथ बुजुर्ग के साथ धन मिल सकता है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|आपको जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, नहीं तो बेवजह के लड़ाई-झगड़े बढ़ेंगे.
FAQs: 22 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन रवि और वरीयान योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
