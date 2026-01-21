Hindi Panchang 21 जनवरी 2026: आज 21 जनवरी 2026 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है. मां दुर्गा और गणपति जी की पूजा के लिए ये दिन बेहद शुभ माना जाता है., मान्यता है कि इस दिन संकटों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना फलदायी होता है. राहु की अशुभता से पार पाने के लिए इस दिन दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें और माता जी को लाल चुनरी चढ़ाएं.

21 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 January 2026)

तिथि तृतीया (21 जनवरी 2026, सुबह 2.42 - 22 जनवरी 2026, सुबह 2.47) वार बुधवार नक्षत्र धनिष्ठा योग व्यतीपात, रवि योग सूर्योदय सुबह 7.15 सूर्यास्त

सुबह 5.38 चंद्रोदय

सुबह 8.51 चंद्रोस्त

रात 8.20 चंद्र राशि

कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया लाभ सुबह 7.14 - सुबह 8.34 अमृत सुबह 8.34 - सुबह 9.53 शाम का चौघड़िया शुभ रात 7.31 - रात 9.12 अमृत रात 9.12 - रात 10.52

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.33 - दोपहर 1.52 यमगण्ड काल सुबह 8.34 - सुबह 9.53 गुलिक काल

सुबह 11.13 - दोपहर 12.33 विडाल योग सुबह 7.14 - दोपहर 1.58 पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 January 2026)

सूर्य मकर चंद्रमा कुंभ मंगल धनु बुध धनु गुरु मिथुन शुक्र धनु शनि मीन राहु कुंभ केतु सिंह

किन राशियों को लाभ



धनु राशि युवा वर्ग को प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़़ने का मौका मिलेगा, इसलिए लक्ष्य पर केंद्रित रहें.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि अनजाने में बड़ों के सम्मान में कमी करना उन्हें आहत कर सकता है, सावधानी रखें.

FAQs: 21 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, हरी चीजें (मूंग दाल, घास) दान करनी चाहिए, हरे वस्त्र पहनने चाहिए और "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन व्यतीपात और रवि योग बन रहा है.

