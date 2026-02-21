Panchang 21 February 2026: विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 21 february 2026: आज 21 फरवरी को फाल्गुन विनायक चतुर्थी और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 21 फरवरी 2026: आज 21 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी और शनिवार है. इस दिन शनि देव और गणपति जी की पूजा की जाएगी. ये ढुण्ढिराज विनायक चतुर्थी होगी. मान्यता है इस दिन व्रत और विधिवत बप्पा की पूजा, दान करने वालों की संतान संबंधी समस्या समाप्त होती है. संतान को सफलता, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है.
21 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 February 2026)
|तिथि
|
चतुर्थी (20 फरवरी 2026, दोपहर 2.38 - 21 फरवरी 2026, दोपहर 1.00)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|रेवती
|योग
|शुभ, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 8.56
|चंद्रोस्त
|रात 10.16
|चंद्र राशि
|मीन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.19 - सुबह 9.45
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.15 - रात 7.50
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.45 - सुबह 11.10
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.25
|गुलिक काल
|सुबह 6.54 - सुबह 8.19
|पंचक
|सुबह 6.54 - रात 07.07
|भद्रा काल
|सुबह 6.54 - दोपहर 1.00
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आएगा. खास कार्यों के लिए दिन अच्छा है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मकर राशि
|कुछ छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं. शरीर थोड़ा सुस्ती महसूस करेगा.
FAQs: 21 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुभ और रवि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
