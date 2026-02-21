हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 21 February 2026: विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 21 february 2026: आज 21 फरवरी को फाल्गुन विनायक चतुर्थी और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Feb 2026 06:28 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 21 फरवरी 2026: आज 21 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी और शनिवार है. इस दिन शनि देव और गणपति जी की पूजा की जाएगी. ये ढुण्ढिराज विनायक चतुर्थी होगी. मान्यता है इस दिन व्रत और विधिवत बप्पा की पूजा, दान करने वालों की संतान संबंधी समस्या समाप्त होती है. संतान को सफलता, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है.

21 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 February 2026)

तिथि

चतुर्थी (20 फरवरी 2026, दोपहर 2.38 - 21 फरवरी 2026, दोपहर 1.00)
वार शनिवार
नक्षत्र रेवती
योग शुभ, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 8.56
चंद्रोस्त
 रात 10.16
चंद्र राशि
 मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.19 - सुबह 9.45
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.15 - रात 7.50

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.45 - सुबह 11.10
यमगण्ड काल दोपहर 2.00 - दोपहर 3.25
गुलिक काल
 सुबह 6.54 - सुबह 8.19
पंचक सुबह 6.54 - रात 07.07
भद्रा काल सुबह 6.54 - दोपहर 1.00

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मीन
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि अविवाहितों के लिए शादी का रिश्ता आएगा. खास कार्यों के लिए दिन अच्छा है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मकर राशि कुछ छुपी हुई कुछ बातें आपके सामने आ सकती हैं. शरीर थोड़ा सुस्ती महसूस करेगा.

FAQs: 21 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

4 दाने साबुत काली उड़द के अपने ऊपर से सात बार उल्टा घुमाकर (उतारकर) काले कौवे को खिलाने से मान्यता है इससे शनि दोष दूर होता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शुभ और रवि योग बन रहा है.

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में पालकी पर आएंगी मां दुर्गा, हाथी पर करेंगी प्रस्थान, जानें किसका करेंगी कल्याण ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Ganesh Ji Todays Panchang Vinayak Chaturthi 2026
और पढ़ें
Embed widget