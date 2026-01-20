Hindi Panchang Today: 20 जनवरी अग्नि पंचक शुरू, बने खास योग, देखें पंचांग
Hindi Panchang Today 20 January 2026: 20 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 20 जनवरी 2026: आज 20 जनवरी 2026 को माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और पंचक है. आज से अग्नि पंचक है. ऐसे में 5 दिन तक भूलकर भी अग्नि से जुड़े कोई कार्य न करें. हवन, यज्ञ, नया वाहन या ज्वलनशील पदार्थ खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा और नए निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए. आज बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है.
20 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 January 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (20 जनवरी 2026, सुबह 2.14 - 21 जनवरी 2026, सुबह 2.42)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|श्रवण
|योग
|सिद्धि, द्विपुष्कर योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 7.17
|चंद्रोस्त
|शाम 7.20
|चंद्र राशि
|मकर
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.15
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.48 - रात 7.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 7.11 - दोपहर 8.34
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.53 - सुबह 11.13
|गुलिक काल
|दोपहर 12.32 - दोपहर 1.52
|विडाल योग
|सुबह 7.14 - दोपहर 1.06, 21 जनवरी
|भद्रा काल
|सुबह 1.35 - सुबह 7.14, 21 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|कमाई के साधन खुल सकते हैं, ऑफिस में काम को लेकर पहचान बढ़ेगी
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|तुला राशि
|अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ा स्वार्थी बनें और जरूर से ज्यादा दूसरों के कार्यभार को अपने ऊपर न लादें.
FAQs: 20 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्धि और द्विपुष्कर योग बन रहा है.
