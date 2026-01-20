हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 20 जनवरी अग्नि पंचक शुरू, बने खास योग, देखें पंचांग

Hindi Panchang Today: 20 जनवरी अग्नि पंचक शुरू, बने खास योग, देखें पंचांग

Hindi Panchang Today 20 January 2026: 20 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 20 जनवरी 2026: आज 20 जनवरी 2026 को माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और पंचक है. आज से अग्नि पंचक है. ऐसे में 5 दिन तक भूलकर भी अग्नि से जुड़े कोई कार्य न करें. हवन, यज्ञ, नया वाहन या ज्वलनशील पदार्थ खरीदना, दक्षिण दिशा की यात्रा और नए निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए. आज बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है.

20 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 January 2026)

तिथि

द्वितीया (20 जनवरी 2026, सुबह 2.14 - 21 जनवरी 2026, सुबह 2.42)
वार मंगलवार
नक्षत्र श्रवण
योग सिद्धि, द्विपुष्कर योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 7.17
चंद्रोस्त
 शाम 7.20
चंद्र राशि
 मकर

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.34 - सुबह 9.15
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.48 - रात 7.29

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 7.11 - दोपहर 8.34
यमगण्ड काल सुबह 9.53 - सुबह 11.13
गुलिक काल
 दोपहर 12.32 - दोपहर 1.52
विडाल योग सुबह 7.14 - दोपहर 1.06, 21 जनवरी
भद्रा काल सुबह 1.35 - सुबह 7.14, 21 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 January 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा मकर
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि कमाई के साधन खुल सकते हैं, ऑफिस में काम को लेकर पहचान बढ़ेगी

कौन सी राशियां संभलकर रहें

तुला राशि अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ा स्वार्थी बनें और जरूर से ज्यादा दूसरों के कार्यभार को अपने ऊपर न लादें.

FAQs: 20 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सामने तेल का दीपक जलाएं. इस दीये में 5 या 7 काले तिल के दाने डालें और एक आसन पर बैठकर 'ओम हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सिद्धि और द्विपुष्कर योग बन रहा है.

कुंडली बताती है रिश्ते निभेंगे या टूटेंगे, धन आएगा या कर्ज में डूबेंगे! ऐसे पहचानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 20 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Embed widget