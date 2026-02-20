हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 20 February 2026: 20 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 20 February 2026: 20 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang 20 february 2026: आज 20 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Feb 2026 06:12 AM (IST)
Hindi Panchang 20 फरवरी 2026: आज 20 फरवरी 2026 को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान गुलाब के फूल में कपूर रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें. इसके साथ ही कपूर डालकर दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी की आरती करें. ऐसा करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं.

20 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 February 2026)

तिथि

तृतीया (19 फरवरी 2026, दोपहर 3.58 - 20 फरवरी 2026, दोपहर 2.38)
वार शुक्रवार
नक्षत्र उत्तर भाद्रपद
योग साध्य, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 8.24
चंद्रोस्त
 रात 9.12
चंद्र राशि
 मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.55 - सुबह 11.10
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 9.25 - रात 11.00

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 11.10 - दोपहर 12.35
यमगण्ड काल दोपहर 3.25 - शाम 4.50
गुलिक काल
 सुबह 8.20 - सुबह 9.45
आडल योग शाम 6.38 - रात 8.52
पंचक पूरे दिन
विडाल योग सुबह 6.55- सुबह 8.07
भद्रा काल सुबह 1.51 -सुबह 6.54, 21 फरवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 20 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मीन
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

तुला राशि राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा. महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मीन राशि मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है. खूब पानी पीए लाभ होगा.

FAQs: 20 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

धार्मिक मान्यता है कि शुक्रवार को कपूर को घी में डुबोकर जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, जबकि कपूर और लौंग को मिलाकर घर में जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग और साध्य योग बन रहा है.

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी 27 फरवरी को है, इस दिन आंवले की पूजा करने से क्या होता है जानें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 20 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
Embed widget