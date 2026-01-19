Hindi Panchang Today: 19 जनवरी माघ गुप्त नवरात्रि घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 19 January 2026: 19 जनवरी 2026 से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 19 जनवरी 2026: आज 19 जनवरी 2026 को माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. गुप्त नवरात्र रहस्यमय साधनाओं के लिए के लिए किए जाते हैं. इस दौरान साधक शक्ति अर्जन और जीवन की बाधाओं से मुक्ति के लिए देवी को प्रसन्न करते हैं. गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों और अघोरियों के लिए खास होती है.
19 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 January 2026)
|तिथि
|
प्रतिपदा (19 जनवरी 2026, सुबह 1.21- 20 जनवरी 2026, सुबह 2.14)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|योग
|वज्र, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 7.40
|चंद्रोस्त
|शाम 6.20
|चंद्र राशि
|मकर
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.15
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.48 - रात 7.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.32
|गुलिक काल
|दोपहर 1.51 - दोपहर 3.11
|आडल योग
|सुबह 7.14 - दोपहर 1.34
|विडाल योग
|दोपहर 1.34 - सुबह 7.14, 20 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 January 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृश्चिक राशि
|सही समय पर सही बात कहने से आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना मुश्किल हो. खर्च या समय के दबाव में गलत निर्णय न लें.
FAQs: 19 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और वज्र योग बन रहा है.
Magh Gupt Navratri 2026: धन, करियर, शादी की समस्या होगी दूर! माघ गुप्त नवरात्रि में कर लें ये 4 काम
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
