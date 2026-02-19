Panchang 19 February 2026: 19 फरवरी फुलेरा दूज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang 19 february 2026: आज 19 फरवरी को फाल्गुन की फुलेरा दूज और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 19 फरवरी 2026: आज 19 फरवरी 2026 को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी फुलेरा दूज और गुरुवार है. लव लाइफ में टेंशन है या फिर कोई पेरशानी आ रही है तो आप फूलेरा दूज के दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा करें.इस दिन ब्रज में होली का शंखनाद हो जाता है. राधा-कृष्ण संग फूलों की होली खेली जाती है. पीले और तमाम रंग बिरंगे फूलों से उन्हें सजाया जाता है.
19 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 February 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (18 फरवरी 2026, शाम 4.57 - 19 फरवरी 2026, दोपहर 3.58)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|पूर्व भाद्रपद
|योग
|सिद्ध
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 7.54
|चंद्रोस्त
|रात 8.11
|चंद्र राशि
|कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.26 - सुबह 8.21
|चर और लाभ
|सुबह 11.10 - दोपहर 2.00
|शाम का चौघड़िया
|अमृत और चर
|शाम 6.14 - रात 9.19
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.25
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.22 - सुबह 9.46
|गुलिक काल
|सुबह 9.46 - सुबह 11.10
|आडल योग
|शाम 6.38 - रात 8.52
|पंचक
|पूरे दिन
|विडाल योग
|सुबह 6.56 - रात 6.38
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|राजनीति व सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फेवरेबल रहेगा. महिलाओं के लिए दिन शानदार रहेगा
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|मौसम के बदलने से आज बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है. खूब पानी पीए लाभ होगा.
FAQs: 19 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्ध योग बन रहा है.
