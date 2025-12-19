Hindi Panchang Today: 19 दिसंबर पौष अमावस्या पर कैसे मिलेगा पुण्य, जानें मुहूर्त, उपाय, योग, पंंचांग
Hindi Panchang Today 19 December 2025: 19 दिसंबर को पौष अमावस्या और शुक्रवार का संयोग बना है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 19 दिसंबर 2025: आज 19 दिसंबर को पौष अमावस्या है. इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, दान-पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है, ये महीना छोटा पितृ पक्ष कहलाता है और इस महीने की अमावस्या पुण्य प्रदान करने वाली मानी जाती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
19 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 19 December 2025)
|तिथि
|
अमावस्या (19 दिसंबर 2025, सुबह 4.59 - पूर्ण रात्रि)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|शूल
|योग
|ज्येष्ठ
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|नहीं
|चंद्रोस्त
|शाम 4.40
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.09 -सुबह 8.26
|लाभ
|सुबह 8.26 - सुबह 9.43
|अमृत
|सुबह 9.43 - सुबह 11.01
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.53 - रात 10.26
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.01 - दोपहर 12.18
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.23 -शाम 4.11
|गुलिक काल
|सुबह 8.26 - सुबह 9.43
|आडल योग
|सुबह 7.09 - सुबह 10.51
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कर्क राशि
|रोजगार के प्रयासों में सफलता मिलेगी, खुशखबरी मिल सकती है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|भागदौड़ भरा दिन रहेगा, परिजन की चिंता रहेगी. कार्य में बाधा आ सकती है
FAQs: 19 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
पौष अमावस्या पर काला तिल, गुड़, कंबल, अन्न का दान करना ग्रहों की अशुभता को दूर करने वाला माना जाता है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शूल योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
