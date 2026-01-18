हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 18 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 18 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 18 January 2026: 18 जनवरी 2026 को माघ की मौनी अमावस्या है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 18 जनवरी 2026: आज 18 जनवरी 2026 को माघ महीने की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या है. इस दिन मौन धारण कर स्नान, ध्यान और पूजा करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मिक शांति मिलती है. मौनी अमावस्या पर किया गया गंगा स्नान रोग, दोष, शोक से मुक्ति दिलाता है.

18 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 January 2026)

तिथि

अमावस्या (18 जनवरी 2026, सुबह 12.03 - 19 जनवरी 2026, सुबह 1.21)
वार रविवार
नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा
योग हर्षण, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 नहीं
चंद्रोस्त
 दोपहर 5.20
चंद्र राशि
 धनु

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.34 - सुबह 9.15
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.48 - रात 7.29

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.29- शाम 5.49
यमगण्ड काल दोपहर 12.32 - दोपहर 1.51
गुलिक काल
 दोपहर 3.10 - शाम 4.29
आडल योग सुबह 7.15 - सुबह 10.14

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा धनु
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि  व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज कोई नया अवसर सामने आ सकता है और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है 

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि वाहन चलाते समय सावधानी बिल्कुल न छोड़े. बिना सावधानी के दुर्घटना हो सकती है, 

FAQs: 18 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

मौनी अमावस्या पर तुलसी की तरह पीपल के पेड़ की पूजा भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी मानी गई है. ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में दूध मिला जल अर्पित करने के साथ दीपदान और परिक्रमा करें. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Magh Gupt Navratri 2026: धन, करियर, शादी की समस्या होगी दूर! माघ गुप्त नवरात्रि में कर लें ये 4 काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं.
Published at : 18 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Mauni Amavasya 2026
