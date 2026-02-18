हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 18 February 2026: 18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Panchang 18 February 2026: 18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang 18 february 2026: आज 18 फरवरी को फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Feb 2026 05:17 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 18 फरवरी 2026: आज 18 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और बुधवार है. शुक्ल पक्ष में होली, होलिका दहन, आमलकी एकादशी जैसे व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं. आज बुधवार के दिन बप्पा को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और फिर कपूर से उनकी आरती करें. विघ्न दूर होते हैं और कार्य सिद्धि होते हैं.

18 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 February 2026)

तिथि

प्रतिपदा (17 फरवरी 2026, शाम 5.30 - 18 फरवरी 2026, शाम 4.57)
वार बुधवार
नक्षत्र शतभिषा
योग शिव
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 7.23
चंद्रोस्त
 रात 7.10
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 6.57 - सुबह 8.22
अमृत सुबह 8.22 - सुबह 9.46
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.49 - रात 9.24

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.35 - दोपहर 2.00
यमगण्ड काल सुबह 8.22 - सुबह 9.46
गुलिक काल
 सुबह 11.11 - दोपहर 12.35
आडल योग सुबह 6.47 - रात 9.16
भद्रा काल रात 9.16 - सुबह 6.57, 19 फरवरी
पंचक पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा कुंभ
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि भावी लक्ष्य के लिए किए प्रयास सफलता की ओर ले जाएंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि उधार दिया हुआ पैसा मांगने में संकोच न करें। किसी भी काम को गुस्से की जगह शांत तरीके से करें.

FAQs: 18 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

बुधवार को सोना-चांदी, आभूषण, नए कपड़े, स्टेशनरी (किताबें, पेन), और खेल का सामान खरीदना शुभ माना जाता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शिव योग बन रहा है.

Second Surya Grahan 2026: दूसरा सूर्य ग्रहण कब ? क्या ये भारत में दिखेगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 18 Feb 2026 05:17 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
