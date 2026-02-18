Panchang 18 February 2026: 18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang 18 february 2026: आज 18 फरवरी को फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 18 फरवरी 2026: आज 18 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि और बुधवार है. शुक्ल पक्ष में होली, होलिका दहन, आमलकी एकादशी जैसे व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं. आज बुधवार के दिन बप्पा को मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और फिर कपूर से उनकी आरती करें. विघ्न दूर होते हैं और कार्य सिद्धि होते हैं.
18 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 February 2026)
|तिथि
|
प्रतिपदा (17 फरवरी 2026, शाम 5.30 - 18 फरवरी 2026, शाम 4.57)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|शतभिषा
|योग
|शिव
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 7.23
|चंद्रोस्त
|रात 7.10
|चंद्र राशि
|कुंभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 6.57 - सुबह 8.22
|अमृत
|सुबह 8.22 - सुबह 9.46
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.49 - रात 9.24
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.35 - दोपहर 2.00
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.22 - सुबह 9.46
|गुलिक काल
|सुबह 11.11 - दोपहर 12.35
|आडल योग
|सुबह 6.47 - रात 9.16
|भद्रा काल
|रात 9.16 - सुबह 6.57, 19 फरवरी
|पंचक
|पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कुंभ
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|भावी लक्ष्य के लिए किए प्रयास सफलता की ओर ले जाएंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|उधार दिया हुआ पैसा मांगने में संकोच न करें। किसी भी काम को गुस्से की जगह शांत तरीके से करें.
FAQs: 18 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शिव योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
