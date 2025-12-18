Hindi Panchang Today: 18 दिसंबर मासिक शिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त, किस राशि की खुलेगी किस्मत, पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 18 December 2025: 18 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि व्रत है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 18 दिसंबर 2025: आज 18 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि व्रत और गुरुवार है. शिव और विष्णु जी की पूजा का शुभ संयोग बना है. जो लोग शिवरात्रि व्रत रखकर महादेव की विधि विधान से पूजा करते हैं, उनके कष्ट मिटते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. शिव और गौरी की पूजा करने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
18 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 18 December 2025)
|तिथि
|
चतुर्दशी (17 दिसंबर 2025, सुबह 2.32 - 19 दिसंबर 2025, सुबह 4.59)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|अनुराधा
|योग
|धृति
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 6.33, 15 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 3.53
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.08 -सुबह 8.26
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 5.27 - रात 7.10
|चर
|रात 7.10 - रात 8.53
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.35 - दोपहर 2.53
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.08 - सुबह 8.26
|गुलिक काल
|सुबह 9.43 - सुबह 11.00
|भद्रा काल
|सुबह 7.08 - दोपहर 3.48
|विडाल योग
|शाम 5.11 - सुबह 7.08, 18 दिसंबर
|आडल योग
|रात 8.07 - सुबह 7.09, 19 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|सगे- सम्बंधियों और मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की योजना बनेगी. शुभ अवसरों पर उपस्थित होने का मौका मिलेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|पेट दर्द से परेशानी हो सकती है. आकस्मिक धन खर्च होने की संभावना है.
FAQs: 18 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
संतान की तरक्की के लिए बच्चों के हाथ से सफेद फूल स्पर्श कराकर माला बनाकर शिवजी को चढ़ाएं.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रि व्रत 2026 में कब-कब ? नोट कर लें डेट
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL