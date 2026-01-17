Hindi Panchang Today: 17 जनवरी को चतुर्दशी तिथि, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 17 January 2026: 17 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 17 जनवरी 2026: आज 17 जनवरी 2026 को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है. शनिवार को एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर लें. अब इसमें अपना मुख देखें और तेल को लेजाकर किसी गरीब को दान कर दें. इस उपाय को करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
17 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 January 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (16 जनवरी 2026, रात 10.21 - 18 जनवरी 2026, सुबह 12.03)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|व्याघात
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 6.58, 18 जनवरी
|चंद्रोस्त
|दोपहर 4.21
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.15
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.48 - रात 7.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.53 - सुबह 11.12
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.50 - दोपहर 3.10
|गुलिक काल
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|आडल योग
|सुबह 8.12 - सुबह 7.15, 18 जनवरी
|विडाल योग
|सुबह 7.15 - सुबह 8.15
|भद्रा काल
|सुबह 7.15 - सुबह 11.15
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|किसी काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता मिलेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|किसी खास विषय को लेकर असमंजस रह सकता है. घर के किसी सदस्य की सेहत के कारण आपका काम अधूरा रह सकता है.
FAQs: 17 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
शनिवार को शनिदेव और हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा पढ़ना शामिल है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ध्रुव योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
