हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 17 जनवरी को चतुर्दशी तिथि, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 17 जनवरी को चतुर्दशी तिथि, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 17 January 2026: 17 जनवरी 2026 को माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 17 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 17 जनवरी 2026: आज 17 जनवरी 2026 को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शनिवार है. शनिवार को एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर लें. अब इसमें अपना मुख देखें और तेल को लेजाकर किसी गरीब को दान कर दें. इस उपाय को करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगती है और तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

17 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 January 2026)

तिथि

चतुर्दशी (16 जनवरी 2026, रात 10.21 - 18 जनवरी 2026, सुबह 12.03)
वार शनिवार
नक्षत्र मूल
योग व्याघात
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 6.58, 18 जनवरी
चंद्रोस्त
 दोपहर 4.21
चंद्र राशि
 धनु

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.34 - सुबह 9.15
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.48 - रात 7.29

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.53 - सुबह 11.12
यमगण्ड काल दोपहर 1.50 - दोपहर 3.10
गुलिक काल
 सुबह 8.34 - सुबह 9.53
आडल योग सुबह 8.12 - सुबह 7.15, 18 जनवरी
विडाल योग सुबह 7.15 - सुबह 8.15
भद्रा काल सुबह 7.15 - सुबह 11.15

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा धनु
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि किसी काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता मिलेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि किसी खास विषय को लेकर असमंजस रह सकता है. घर के किसी सदस्य की सेहत के कारण आपका काम अधूरा रह सकता है.

FAQs: 17 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शनिवार को शनिदेव और हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा पढ़ना शामिल है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन ध्रुव योग बन रहा है.

Masik Shivratri 2026: माघ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ, नोट करें डेट, शिव पूजा का दुर्लभ संयोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 17 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
