Panchang 17 February 2026: 17 फरवरी भौमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण और पंचक भी, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 17 February 2026: 17 फरवरी भौमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण और पंचक भी, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग

Hindi Panchang 17 february 2026: आज 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण, फाल्गुन अमावस्या और अग्नि पंचक भी है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Feb 2026 05:52 PM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 17 फरवरी 2026: आज 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या, सूर्य ग्रहण और अग्नि पंचक भी लग रहे हैं. मंगलवार होने से इस दिन भौमवती अमावस्या होगी. पितरों की पूजा और मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है.

साल का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन कुंभ राशि में लग रहा है लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा. साथ ही आज से पंचक शुरू हो रहे हैं ऐसे में अगले 5 दिन तक कोई भी मांगलिक कार्य, नई चीजों की खरीदारी, नया काम शुरू न करें. 

सूर्य ग्रहण का समय - दोपहर 3.36 से शाम 7.57 तक रहेगा (भारतीय समयानुसार)

कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण 

अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिणी महासागर के आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों में दिखेगा. वहीं, आंशिक सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका , दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर तथा अंटार्कटिका के अन्य भागों में दिखेगा.

17 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 17 February 2026)

तिथि

अमावस्या (16 फरवरी 2026, शाम 5.24 - 17 फरवरी 2026, शाम 5.30)
वार मंगलवार
नक्षत्र धनिष्ठा
योग परिघ
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 नहीं
चंद्रोस्त
 शाम 6.10
चंद्र राशि
 कुंभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 9.47 - दोपहर 2.00
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.48 - रात 9.44

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.24 - शाम 4.48
यमगण्ड काल सुबह 9.47 - सुबह 11.11
गुलिक काल
 दोपहर 12.35 - दोपहर 2.00
आडल योग रात 9.16 - सुबह 6.47, 18 फरवरी 
भद्रा काल सुबह 9.05 से शुरू 

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मकर
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि आपको धनलाभ हो सकता है. आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मिथुन राशि जो लोग विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं उन लोगों को नुकसान हो सकता है.

FAQs: 17 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष रूप से दीया जलाएं और घर के किसी कोने में अंधेरा न छोड़ें. पीपल में जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन परिघ योग बन रहा है.

Surya Grahan 2026 Effects: गर्भवती सूर्य ग्रहण में सिलाई, सब्जी काटने समेत 5 गलती करने की भूल न करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Surya Grahan 2026 Panchak 2026 Falgun Amavasya 2026
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

धर्म
Panchang 17 February 2026: 17 फरवरी भौमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण और पंचक भी, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग
17 फरवरी भौमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण और पंचक भी, देखें शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Grahan and Panchak 2026: सूर्य ग्रहण-अग्नि पंचक एकसाथ, कुंभ सहित 3 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, न करें ये गलती
सूर्य ग्रहण-अग्नि पंचक एकसाथ, कुंभ सहित 3 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, न करें ये गलती
धर्म
Ramadan Dates 2026: सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद देखने की अपील, जानें भारत में कब शुरू होगा रमजान
सऊदी अरब में 17 फरवरी को चांद देखने की अपील, जानें भारत में कब शुरू होगा रमजान
धर्म
Surya Grahan 2026: 17 फरवरी को 'आग के छल्ले' जैसा दिखेगा सूरज, भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण ?
17 फरवरी को 'आग के छल्ले' जैसा दिखेगा सूरज, भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण ?
वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
फोटो गैलरी

