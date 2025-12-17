Hindi Panchang Today: 17 दिसंबर बुध प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त, योग, पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 17 December 2025: 17 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 17 दिसंबर 2025: आज 17 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी बुध प्रदोष व्रत है. बुध प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखकर पूजा-पाठ करने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है. साथ ही इस व्रत से उत्तम बुद्धि का वरदान भी प्राप्त होता है. बुध प्रदोष व्रत में शिव पार्वती की पूजा करने वालों मनचाहा वर प्राप्त होता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
17 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 17 December 2025)
|तिथि
|
त्रयोदशी(16 दिसंबर 2025, रात 11.57 - 17 दिसंबर 2025, सुबह 2.32)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|विशाखा
|योग
|सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 5.37, 15 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 3.12
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.08 -सुबह 8.25
|अमृत
|सुबह 8.25 - सुबह 9.42
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.10 - रात 8.52
|अमृत
|रात 8.52 - रात 10.35
|चर
|रात 10.35 - सुबह 12.18, 18 दिसंबर
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.17 - दोपहर 1.35
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.25 - सुबह 9.42
|गुलिक काल
|सुबह 11.00 - दोपहर 12.17
|विडाल योग
|शाम 5.11 - सुबह 7.08, 18 दिसंबर
|भद्रा काल
|सुबह 2.32 - सुबह 7.08, 18 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|यदि आप शेयर मार्केट आदि में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|तुला राशि
|आपको कुछ पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ा समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो रिश्तों में दरार आ सकती है.
FAQs: 17 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
बुधवार प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें. इसके बाद गणेश के सामने एक दीपक जलाएं और आसन पर बैठकर अथर्वशीर्ष का पाठ करें.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमतृ सिद्धि योग, सुर्कमा योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
