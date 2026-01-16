Hindi Panchang Today: 16 जनवरी प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 16 January 2026: 16 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों हैं. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 16 जनवरी 2026: आज 16 जनवरी 2026 को माघ महीने का शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों का संयोग बन रहा है. ऐसे में जो लोग संतान प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में सुख-शांति और आर्थिर रूप से लाभ पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए. ये पुण्य कमाने का दिन है, इस महासंयोग में की गई शिव साधना दोगुना लाभ प्रदान करती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
16 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 January 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (14 जनवरी 2026, शाम 5.52- 15 जनवरी 2026, रात 10.21)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|ध्रुव
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 6.12, 17 जनवरी
|चंद्रोस्त
|दोपहर 3.25
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.15 - सुबह 8.34
|लाभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|अमृत
|सुबह 9.53 - सुबह 11.12
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 09.09 - रात 10.50
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.12 - दोपहर 12.31
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.09 - शाम 4.28
|गुलिक काल
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|भद्रा काल
|रात 10.21 - सुबह 7.15, 17 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृश्चिक राशि
|कार्यक्षेत्र में कुछ असंभव कार्य आपके सामने आएंगे, लेकिन आप उन्हें हल करने में सफल रहेंगे
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मिथुन राशि
|आर्थिक मामलों में आज हाथ समेटकर चलना होगा क्योकि कमाई के साथ आज आपका खर्च भी बढ़ा रहेगा.
FAQs: 16 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर तिल अर्पित करें. ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तिल से अभिषेक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ध्रुव योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
