Hindi Panchang Today: 16 फरवरी सोमवार का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग
Hindi Panchang 16 february 2026: आज 16 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 16 फरवरी 2026: आज 16 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. यह दिन शांत चित्त, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास के लिए उत्तम होता है. सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
16 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 February 2026)
|तिथि
|
चतुर्दशी (15 फरवरी 2026, शाम 5.04 - 16 फरवरी 2026, शाम 5.24)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|श्रवण
|योग
|वरीयान
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 6.50
|चंद्रोस्त
|शाम 5.09, 16 फरवरी
|चंद्र राशि
|मकर
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 6.59 - सुबह 8.23
|शुभ
|सुबह 9.47 - सुबह 11.11
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 6.12 - रात 7.48
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.23 - सुबह 9.47
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.11 - दोपहर 12.35
|गुलिक काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.24
|आडल योग
|सुबह 6.59 - सुबह 8.47
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|व्यापार में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है. कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं. भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है.
FAQs: 16 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
