हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 16 फरवरी सोमवार का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग

Hindi Panchang Today: 16 फरवरी सोमवार का मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग

Hindi Panchang 16 february 2026: आज 16 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 16 फरवरी 2026: आज 16 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार है. यह दिन शांत चित्त, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा के विकास के लिए उत्तम होता है. सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

16 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 February 2026)

तिथि

चतुर्दशी (15 फरवरी 2026, शाम 5.04 - 16 फरवरी 2026, शाम 5.24)
वार सोमवार
नक्षत्र श्रवण
योग वरीयान
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 6.50
चंद्रोस्त
 शाम 5.09, 16 फरवरी
चंद्र राशि
 मकर

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 6.59 - सुबह 8.23
शुभ सुबह 9.47 - सुबह 11.11
शाम का चौघड़िया
चर शाम 6.12 - रात 7.48

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.23 - सुबह 9.47
यमगण्ड काल सुबह 11.11 - दोपहर 12.35
गुलिक काल
 दोपहर 1.59 - दोपहर 3.24
आडल योग सुबह 6.59 - सुबह 8.47

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मकर
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि व्यापार में रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है. कोई नया काम आज आप शुरू कर सकते हैं

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकते हैं. भाई और भतीजे से किसी बात को लेकर विवाद बन सकता है.

FAQs: 16 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

शिव मंदिर में बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें. जलाधारी से निकले जल को पूरे घर में छिड़कें. इससे परिवार में क्लेश मिटते हैं.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Festival List 2026: पति की लंबी आयु के लिए होते हैं 5 खास व्रत, 2026 में कब-कब, नोट करें डेट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
