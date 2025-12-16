Hindi Panchang Today: 16 दिसंबर से खरमास शुरू, आज धनु संक्रांति का पंचांग, योग, मुहूर्त देखें
Hindi Panchang Today 16 December 2025: 16 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 16 दिसंबर 2025: आज 15 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, मंगलवार है. आज से खरमास शुरू हो रहे हैं क्योंकि सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं हालंकि तप, जप और तीर्थ दर्शन के लिए ये महीना बहुत शुभ माना जाता है. इसके पुण्य सालों तक मिलते हैं.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
16 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 16 December 2025)
|तिथि
|
द्वादशी (14 दिसंबर 2025, रात 9.19 - 15 दिसंबर 2025)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|स्वाती
|योग
|अतिखण्ड, त्रिपुष्कर
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 4.41, 15 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 2.36
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.23 - सुबह 9.40
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.26 - रात 7.09
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.52 - शाम 4.09
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.42 - सुबह 10.59
|गुलिक काल
|दोपहर 12.17 - दोपहर 1.34
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|प्रियजनों का सहयोग सही समय पर मिल सकता है, जिससे आपके पर्सनल व प्रफेशनल लाइफ में अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|धनु राशि के जातकों को आज के दिन व्यवसाय में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखना पड़ सकता है. लेकिन आप अपने चतुराई और अपने धैर्य के साथ इसे बाहर निकाल पाएंगे.
FAQs: 16 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
एक लाल कपड़ा लें और फिर उसमें कपूर की एक छोटी सी डली लेकर बांध लें और पूर्व दिशा की तरफ रख दें या बांध दें. ऐसा करने से आपके घर में सुख-समृद्धि तो आएगी ही साथ ही सूर्य देव की कृपा भी बरसेगी.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन त्रिपुष्कर और अतिखण्ड योग बन रहा है.
