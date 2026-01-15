Hindi Panchang Today: 15 जनवरी आज भी मकर संक्रांति, जानें शुभ मुहूर्त,राहुकाल, दान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 15 जनवरी आज भी मकर संक्रांति, जानें शुभ मुहूर्त,राहुकाल, दान

Hindi Panchang Today 15 January 2026: 15 जनवरी 2026 को आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 15 जनवरी 2026: आज 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति है. आज की सुबह पर सूर्य देव दर्शन देंगे तो वह अपने पुत्र शनिदेव की राशि मकर में होंगे. ऐसे में मकर संक्रांति का महत्व बढ़ जाता है. सूर्य देव की कृपा पाने के लिए उन्हें जल चढ़ाएं, दान करें और गुड़-तिल से बनी चीजों का भोग लगाएं, साथ ही तिल का दान भी करें. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

15 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 January 2026)

तिथि

द्वादशी (14 जनवरी 2026, शाम 5.52 - 15 जनवरी 2026, रात 8.16)
वार गुरुवार
नक्षत्र ज्येष्ठा
योग वृद्धि
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 5.20, 13 जनवरी
चंद्रोस्त
 दोपहर 2.34
चंद्र राशि
 वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 11.12 - दोपहर 12.31
लाभ दोपहर 12.31 - दोपहर 1.50
   
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 4.26 - शाम 5.47
अमृत शाम 5.47 - रात 7.27

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.49 - दोपहर 3.08
यमगण्ड काल सुबह 7.15 - सुबह 8.34
गुलिक काल
 सुबह 9.53 - सुबह 11.12
विडाल योग सुबह 5.47 - सुबह 7.15, 16 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मकर राशि पुराने सोर्स से पैसे आएंगे, यात्रा के योग हैं

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि लव लाइफ में विवाद हो सकता है, भावुकता में कोई निर्णय न लें

FAQs: 15 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

धर्मशाला बनवाना या दान करना गुरु ग्रह को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन वृद्धि योग बन रहा है.

Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति के नए शुभकामनाएं संदेश, अपनों को भेजें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Jan 2026 08:03 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Makar Sankranti 2026
