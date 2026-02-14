हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 15 फरवरी महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त, भद्रा, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 15 फरवरी महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त, भद्रा, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang 15 february 2026: आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Hindi Panchang 15 फरवरी 2026: आज 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है. ये दिव्य रात बहुत शक्तिशाली मानी जाती है. शिव-शक्ति के मिलन वाली महारात्रि के दिन शंकर-पार्वती जी की पूजा करने वालों को दुख, कष्ट, रोग दूर होते हैं. साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है. सुयोग्य जीवनसाथी , धन समृद्धि पाने के लिए इस दिन विधि विधान से व्रत कर शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाता है. 

शिवरात्रि पूजा मुहूर्त - देर रात 12.09 - सुबह 1.01, 16 फरवरी (निशिता काल मुहूर्त)

15 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 February 2026)

तिथि

त्रयोदशी (14 फरवरी 2026, शाम 4.01 - 15 फरवरी 2026, शाम 5.04)
वार रविवार
नक्षत्र उत्तराषाढ़ा
योग व्यतीपात, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 6.15
चंद्रोस्त
 शाम 4.08, 14 फरवरी
चंद्र राशि
 मकर

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.24 - दोपहर 12.35
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 6.10 - रात 9.23

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.47 - शाम 6.11
यमगण्ड काल दोपहर 12.35 - दोपहर 1.59 
गुलिक काल
 दोपहर 3.23 - शाम 4.47
आडल योग रात 9.29- सुबह 6.59, 16 फरवरी
विडाल योग दोपहर 1.28 - रात 9.29
भद्रा काल शाम 5.04 - सुबह 5.23, 16 फरवीर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 February 2026)

सूर्य कुंभ
चंद्रमा मकर
मंगल मकर
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र कुंभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी. आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर खानपान में संयम रखें.

FAQs: 15 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

घर में ही जल, दूध, दही, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें. बेलपत्र शिवलिंग पर स्पर्श करने के बाद अपने मनोकामना कहें और फिर इसे अपने पास रख लें. मान्यता है सारी समस्याएं दूर होने लगती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन व्यतीपात और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 3 राशियों के लिए बेहद लकी, होगी तगड़ी कमाई

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 14 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Mahashivratri 2026
