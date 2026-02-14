Hindi Panchang Today: 15 फरवरी महाशिवरात्रि पूजा मुहूर्त, भद्रा, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang 15 february 2026: आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 15 फरवरी 2026: आज 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है. ये दिव्य रात बहुत शक्तिशाली मानी जाती है. शिव-शक्ति के मिलन वाली महारात्रि के दिन शंकर-पार्वती जी की पूजा करने वालों को दुख, कष्ट, रोग दूर होते हैं. साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है. सुयोग्य जीवनसाथी , धन समृद्धि पाने के लिए इस दिन विधि विधान से व्रत कर शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाता है.
शिवरात्रि पूजा मुहूर्त - देर रात 12.09 - सुबह 1.01, 16 फरवरी (निशिता काल मुहूर्त)
15 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 15 February 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (14 फरवरी 2026, शाम 4.01 - 15 फरवरी 2026, शाम 5.04)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|उत्तराषाढ़ा
|योग
|व्यतीपात, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 6.15
|चंद्रोस्त
|शाम 4.08, 14 फरवरी
|चंद्र राशि
|मकर
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.24 - दोपहर 12.35
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 6.10 - रात 9.23
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.47 - शाम 6.11
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.59
|गुलिक काल
|दोपहर 3.23 - शाम 4.47
|आडल योग
|रात 9.29- सुबह 6.59, 16 फरवरी
|विडाल योग
|दोपहर 1.28 - रात 9.29
|भद्रा काल
|शाम 5.04 - सुबह 5.23, 16 फरवीर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|मकर
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी. आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें. सेहत को लेकर लापरवाही न करें, विशेषकर खानपान में संयम रखें.
FAQs: 15 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन व्यतीपात और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है.
Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 3 राशियों के लिए बेहद लकी, होगी तगड़ी कमाई
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL