Hindi Panchang Today: 15 दिसंबर सफला एकादशी पूजा का मुहूर्त, आज का पंचांग, योग भी देखें
Hindi Panchang Today 15 December 2025: 15 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 15 दिसंबर 2025: आज 15 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी और सोमवार का संयोग बन रहा है. सफला एकादशी का व्रत सभी कार्य सफल होने की कामना से किया जाता है. इस दिन तुलसी का पौधा दान करना श्रेष्ठ माना गया है. साथ ही विष्णु जी की पूजा करें, कहते हैं पौष की एकादशी पर श्रीहरि की उपासना से पितरों की कृपा मिलती है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
15 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 15 December 2025)
|तिथि
|
एकादशी (13 दिसंबर 2025, शाम 6.49- 14 दिसंबर 2025, रात 9.19)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|चित्रा
|योग
|शोभन
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 3.45, 15 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 2.04
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.23 - सुबह 9.40
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.26 - रात 7.09
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.24 - सुबह 9.41
|यमगण्ड काल
|सुबह 10.59 - दोपहर 12.16
|गुलिक काल
|दोपहर 1.34 - दोपहर 2.51
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मकर राशि
|कार्यक्षेत्र में सहयोगियों-परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|व्यावसायिक स्थल पर अधिकारियों की वजह से परेशान हो सकते हैं. धन का व्यय अधिक होगा.
FAQs: 15 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
सफला एकादशी पर तुलसी की जड़ से उसकी सूखी लकड़ी से खुद तिलक लगाएं. मान्यता है इस उपाय के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है सभी कार्य में सफलता का वरदान मिलता है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शोभन योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
