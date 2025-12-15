हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 15 दिसंबर सफला एकादशी पूजा का मुहूर्त, आज का पंचांग, योग भी देखें

Hindi Panchang Today 15 December 2025: 15 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 15 दिसंबर 2025: आज 15 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी और सोमवार का संयोग बन रहा है. सफला एकादशी का व्रत सभी कार्य सफल होने की कामना से किया जाता है. इस दिन तुलसी का पौधा दान करना श्रेष्ठ माना गया है. साथ ही विष्णु जी की पूजा करें, कहते हैं पौष की एकादशी पर श्रीहरि की उपासना से पितरों की कृपा मिलती है. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

15 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 15 December 2025)

तिथि

एकादशी (13 दिसंबर 2025, शाम 6.49- 14 दिसंबर 2025, रात 9.19)
वार सोमवार
नक्षत्र चित्रा
योग शोभन
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 सुबह 3.45, 15 दिसंबर
चंद्रोस्त
 दोपहर 2.04
चंद्र राशि
 तुला

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.23 - सुबह 9.40
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.26 - रात 7.09

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.24 - सुबह 9.41
यमगण्ड काल सुबह 10.59 - दोपहर 12.16
गुलिक काल
 दोपहर 1.34 - दोपहर 2.51

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 15 December 2025)

सूर्य वृश्चिक
चंद्रमा तुला
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मकर राशि कार्यक्षेत्र में सहयोगियों-परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

धनु राशि व्यावसायिक स्थल पर अधिकारियों की वजह से परेशान हो सकते हैं. धन का व्यय अधिक होगा.

FAQs: 15 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    सफला एकादशी पर तुलसी की जड़ से उसकी सूखी लकड़ी से खुद तिलक लगाएं. मान्यता है इस उपाय के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है सभी कार्य में सफलता का वरदान मिलता है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन शोभन योग बन रहा है.

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 15 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Panchang Aaj Ka Panchang Hindu Calendar
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

