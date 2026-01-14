हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 14 जनवरी मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 14 जनवरी मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 14 January 2026: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 14 जनवरी 2026: आज 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल है. मकर संक्रांति पर्व को आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वास्तु की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं. ये दिन सूर्य और शनि देव की पूजा का महत्व है. पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को खिचड़ी और कंबल का दान जरूर करें. साथ ही आज षटतिला एकादशी भी है. ऐसे में विष्णु जी की पूजा में तिल का खास उपोग करें. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

14 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 January 2026)

तिथि

एकादशी (13 जनवरी 2026, दोपहर 1.17 - 14 जनवरी 2026, शाम 5.52)
वार बुधवार
नक्षत्र अनुराधा
योग गण्ड, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 4.26, 13 जनवरी
चंद्रोस्त
 दोपहर 1.49
चंद्र राशि
 वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 7.15 - सुबह 8.34
अमृत सुबह 8.34 - सुबह 9.53
   
शाम का चौघड़िया
शुभ रात 7.27 - रात 9.08

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 12.30 - दोपहर 1.49
यमगण्ड काल सुबह 8.34 - सुबह 9.53
गुलिक काल
 सुबह 11.11 - दोपहर 12.30

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि वर्तमान कारोबार में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं. आपके द्वारा किया गया नया प्रयोग सफल रहेगा और जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

वृषभ राशि पड़ोसी की किसी गतिविधि से तनाव हो सकता है, फिर भी धैर्य और शांति रखें.

FAQs: 14 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

 मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और वे शिव जी के परम भक्त हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है. साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है.

Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति के नए शुभकामनाएं संदेश, अपनों को भेजें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 14 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Makar Sankranti 2026
Embed widget