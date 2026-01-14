Hindi Panchang Today: 14 जनवरी मकर संक्रांति पर स्नान का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 14 January 2026: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 14 जनवरी 2026: आज 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल है. मकर संक्रांति पर्व को आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वास्तु की दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माना गया है. इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं. ये दिन सूर्य और शनि देव की पूजा का महत्व है. पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को खिचड़ी और कंबल का दान जरूर करें. साथ ही आज षटतिला एकादशी भी है. ऐसे में विष्णु जी की पूजा में तिल का खास उपोग करें.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
14 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 January 2026)
|तिथि
|
एकादशी (13 जनवरी 2026, दोपहर 1.17 - 14 जनवरी 2026, शाम 5.52)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|अनुराधा
|योग
|गण्ड, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 4.26, 13 जनवरी
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.49
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.15 - सुबह 8.34
|अमृत
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.27 - रात 9.08
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.30 - दोपहर 1.49
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.34 - सुबह 9.53
|गुलिक काल
|सुबह 11.11 - दोपहर 12.30
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|वर्तमान कारोबार में फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं. आपके द्वारा किया गया नया प्रयोग सफल रहेगा और जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|पड़ोसी की किसी गतिविधि से तनाव हो सकता है, फिर भी धैर्य और शांति रखें.
FAQs: 14 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं और वे शिव जी के परम भक्त हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है. साथ ही घर की दरिद्रता दूर होती है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है.
