हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 14 फरवरी शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 14 फरवरी शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 14 february 2026: आज 14 फरवरी 2026 से फाल्गुन का शनि प्रदोष व्रत है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 14 Feb 2026 05:40 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 14 फरवरी 2026: आज 14 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह का शनि प्रदोष व्रत है. शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं. जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल या लोहे के बर्तन का दान करें. मान्यता है इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सारी समस्याओं का निवारण होता है. 

14 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 February 2026)

तिथि

द्वादशी (13 फरवरी 2026, दोपहर 2.25 - 14 फरवरी 2026, शाम 4.01)
वार शनिवार
नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा
योग सिद्धि
सूर्योदय सुबह 7.00
सूर्यास्त
 सुबह 6.10
चंद्रोदय
 सुबह 5.36
चंद्रोस्त
 दोपहर 3.08, 14 फरवरी
चंद्र राशि
 धनु

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.24 - सुबह 9.48
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.10 - शाम 7.47

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.48 - सुबह 11.12
यमगण्ड काल दोपहर 1.59 - दोपहर 3.23
गुलिक काल
 सुबह 7.00 - सुबह 8.24

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा धनु
मंगल मकर
बुध बुध
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृषभ राशि एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी. आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

तुला राशि जीवनसाथी की आपको कोई बात बुरी लग सकती है. आपसी समझ से मामला सुलझाएं.

FAQs: 14 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

जल में काले तिल और शमी पत्र मिला कर शिवलिंग पर अर्पित करें. इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सिद्धि योग बन रहा है.

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब, नोट करें डेट, संतान को रोगों से बचाने के लिए इस दिन पूजा का महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 14 Feb 2026 05:40 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Shani Dev Todays Panchang Shani Pradosh Vrat 2026
