Hindi Panchang Today: 14 फरवरी शनि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 14 february 2026: आज 14 फरवरी 2026 से फाल्गुन का शनि प्रदोष व्रत है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 14 फरवरी 2026: आज 14 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह का शनि प्रदोष व्रत है. शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं. जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल या लोहे के बर्तन का दान करें. मान्यता है इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सारी समस्याओं का निवारण होता है.
14 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 14 February 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (13 फरवरी 2026, दोपहर 2.25 - 14 फरवरी 2026, शाम 4.01)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|पूर्वाषाढ़ा
|योग
|सिद्धि
|सूर्योदय
|सुबह 7.00
|सूर्यास्त
|सुबह 6.10
|चंद्रोदय
|सुबह 5.36
|चंद्रोस्त
|दोपहर 3.08, 14 फरवरी
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.24 - सुबह 9.48
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.10 - शाम 7.47
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.48 - सुबह 11.12
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.23
|गुलिक काल
|सुबह 7.00 - सुबह 8.24
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी. आप अपने बिजनेस के कामों में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|तुला राशि
|जीवनसाथी की आपको कोई बात बुरी लग सकती है. आपसी समझ से मामला सुलझाएं.
FAQs: 14 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सिद्धि योग बन रहा है.
Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी कब, नोट करें डेट, संतान को रोगों से बचाने के लिए इस दिन पूजा का महत्व
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL