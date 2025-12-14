Hindi Panchang Today: 14 दिसंबर पौष रविवार को सूर्य पूजा का विशेष महत्व, देखें पंचांग, योग, मुहूर्त, राहुकाल
Hindi Panchang Today 14 December 2025: 14 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 14 दिसंबर 2025: आज 14 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और रविवार है. पौष माह का हर रविवार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि ये पूरा महीना सूर्य देव को समर्पित है, रविवार सूर्य का ही दिन होता है.मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और ॐ हूं सूर्याय नम: मंत्र का जाप करना चाहिए. इससे बुद्धि में भी वृद्धि होती है. मान्यता है कि रविवार के दिन ये उपाय करने पर व्यक्ति के व्यक्तित्तव में निखार आता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
14 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 14 December 2025)
|तिथि
|
दशमी (12 दिसंबर 2025, शाम 4.37 - 13 दिसंबर 2025, शाम 6.49)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 2.50, 15 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.34
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 8.23 - सुबह 9.41
|लाभ
|सुबह 9.41 - सुबह 10.58
|अमृत
|सुबह 10.58 - दोपहर 12.16
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 5.26 - रात 7.09
|अमृत
|रात 7.09 - रात 8.51
|चर
|रात 8.51 - रात 10.34
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.08 - शाम 5.26
|विडाल योग
|सुबह 7.06 - सुबह 8.18
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.16 - दोपहर 1.33
|भद्रा काल
|सुबह 7.06 - शाम 6.49
|गुलिक काल
|दोपहर 2.51 - शाम 4.08
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 14 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|कई नई योजनाएं दिमाग में आएंगी. निवेश संबंधी सूचनाओं पर गंभीरता से विचार करें.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|अफवाहों पर ध्यान ना दें. समस्याओं की वजह से मन कुछ विचलित रहेगा. इस समय अपने विशेष कार्य स्थगित ही रखें
FAQs: 14 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
रविवार के दिन नींबू को व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक सात बार घुमाएं. इसके बाद उस नींबू के चार टुकड़े करें और उसे किसी वीरान जगह पर फेंक दें. बता दें कि इस उपाय को करते वक्त कोई तीसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होना चाहिए.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
