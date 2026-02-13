Hindi Panchang Today: 13 फरवरी विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 13 february 2026: आज 13 फरवरी 2026 से फाल्गुन की विजया एकादशी और शुक्रवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 13 फरवरी 2026: आज 13 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है. एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने 11, 21 या 51 दीप जलाएं. विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें. साथ ही इस दिन घर में कथा पाठ भी कर सकते हैं. मान्यता है इससे गृह क्लेश दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति का अनुभव होता है.
13 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 13 February 2026)
|तिथि
|
एकादशी (12 फरवरी 2026, दोपहर 12.22 - 13 फरवरी 2026, दोपहर 2.25)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|मूल
|योग
|वज्र
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 4.43
|चंद्रोस्त
|दोपहर 2.10, 14 फरवरी
|चंद्र राशि
|धनु
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.03 - सुबह 8.25
|लाभ
|सुबह 8.26 - सुबह 9.48
|अमृत
|सुबह 9.48 - सुबह 11.12
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 9.22 - रात 10.59
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 11.12 - दोपहर 12.35
|यमगण्ड काल
|दोपहर 3.23 - शाम 4.46
|गुलिक काल
|सुबह 8.25 - सुबह 9.48
|विडाल योग
|सुबह 7.01 - शाम 4.12,
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|धनु
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|बातचीत और फैसलों में भावनाओं से ज्यादा तर्क काम आएगा. पुराना उधार वापस मिलने की संभावना है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कुंभ राशि
|निजी और पारिवारिक खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव बन सकता है.
FAQs: 13 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वज्र योग बन रहा है.
Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी व्रत में पढ़ें ये कथा, जीवन में हर कदम पर मिलेगी जीत!
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL