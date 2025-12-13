Hindi Panchang Today: 13 दिसंबर का शनिवार क्यों है खास, जानें योग, मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग
Hindi Panchang Today 13 December 2025: 13 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि औऱ शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 13 दिसंबर 2025: आज 13 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है. सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा/स्तोत्र पढ़ें, काले तिल, उड़द दाल और काले वस्त्रों का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पीपल के पेड़ की पूजा करें.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
13 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 13 December 2025)
|तिथि
|
नवमी (11 दिसंबर 2025, दोपहर 1.47 - 12 दिसंबर 2025, शाम 4.37)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|आयुष्मान
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 1.57, 13 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.07
|चंद्र राशि
|कन्या
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.23 - सुबह 9.40
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.26 - रात 7.08
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.40 - सुबह 10.58
|विडाल योग
|पूरे दिन
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.33 - दोपहर 2.51
|भद्रा काल
|सुबह 5.40 - सुबह 7.06, 14 दिसंबर
|गुलिक काल
|सुबह 7.05 - सुबह 8.23
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|कन्या
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलने से सुकून रहेगा।
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मेष राशि
|अनुकूल परिणा हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, विरोधियों से सावधान रहें.
FAQs: 13 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
तेल का दीपक शमी के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाएं और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करें. ऐसा करने से जातक को धन की समस्या से निजात मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है.
Vastu Tips: वास्तु दोष दूर करता है क्रिसमस ट्री, बस इसे घर में सही जगह पर लगाएं
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL