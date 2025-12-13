हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 13 दिसंबर का शनिवार क्यों है खास, जानें योग, मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग

Hindi Panchang Today: 13 दिसंबर का शनिवार क्यों है खास, जानें योग, मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग

Hindi Panchang Today 13 December 2025: 13 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि औऱ शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 Dec 2025 05:00 AM (IST)
Hindi Panchang 13 दिसंबर 2025: आज 13 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है. सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें, शनि चालीसा/स्तोत्र पढ़ें, काले तिल, उड़द दाल और काले वस्त्रों का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और पीपल के पेड़ की पूजा करें. 

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

13 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 13 December 2025)

तिथि

नवमी (11 दिसंबर 2025, दोपहर 1.47 - 12 दिसंबर 2025, शाम 4.37)
वार शनिवार
नक्षत्र हस्त
योग आयुष्मान
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 सुबह 1.57, 13 दिसंबर
चंद्रोस्त
 दोपहर 1.07
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.23 - सुबह 9.40
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.26 - रात 7.08

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.40 - सुबह 10.58
विडाल योग  पूरे दिन
यमगण्ड काल दोपहर 1.33 - दोपहर 2.51
भद्रा काल सुबह 5.40 - सुबह 7.06, 14 दिसंबर
गुलिक काल
 सुबह 7.05 - सुबह 8.23

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 13 December 2025)

सूर्य वृश्चिक
चंद्रमा कन्या
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि  कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिणाम मिलने से सुकून रहेगा।

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मेष राशि अनुकूल परिणा हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, विरोधियों से सावधान रहें.

FAQs: 13 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    तेल का दीपक शमी के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाएं और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करें. ऐसा करने से जातक को धन की समस्या से निजात मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन आयुष्मान योग बन रहा है.

Vastu Tips: वास्तु दोष दूर करता है क्रिसमस ट्री, बस इसे घर में सही जगह पर लगाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 13 Dec 2025 05:00 AM (IST)
