Hindi Panchang Today: 12 जनवरी माघ कृष्ण नवमी तिथि, शुभ मुहूर्त और राहुकाल देखें
Hindi Panchang Today 12 January 2026: 12 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी और सोमवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 12 जनवरी 2026: आज 12 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और सोमवार है. सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है. इसके साथ ही संतान की कामना भी पूरी होती है. सोम प्रदोष व्रत करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है. कुंडली में मांगलिक दोष है तो भोलेनाथ को दूध अर्पित करें इसमें केसर डालें.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
12 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 January 2026)
|तिथि
|
नवमी (11 जनवरी 2026, सुबह 10.20 - 12 जनवरी 2026, दोपहर 12.42)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|स्वाती
|योग
|धृति
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 2.33, 13 जनवरी
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.45
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.52
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.42 - रात 7.24
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.34 - सुबह 9.52
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.11 - दोपहर 12.29
|आडल योग
|सुबह 7.15 - सुबह 09.05
|विडाल योग
|रात 09.05 - सुबह 7.15, 13 जनवरी
|गुलिक काल
|दोपहर 1.48 - दोपहर 3.06
|भद्रा काल
|सुबह 1.59 - सुबह 7.14, 13 जनवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|करियर में मेहनत का असर दिखने लगेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|धनु राशि
|खर्च सोच समझकर करें, रिश्तों में खटास आ सकती है.
FAQs: 12 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
शाम को शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन धृति योग बन रहा है.
