Hindi Panchang Today: 12 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 12 february 2026: आज 12 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 12 फरवरी 2026: आज 12 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार है. विष्णु जी की पूजा के लिए ये दिन बहुत शुभ है. इस दिन घर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. विष्णु सहस्त्रनाम पूजा कुंडली में सूर्य, बुध और बृहस्पति को मजबूत करने में मदद करती है.
12 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 12 February 2026)
|तिथि
|
दशमी (11 फरवरी 2026, सुबह 9.58 - 12 फरवरी 2026, दोपहर 12.22)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|ज्येष्ठा
|योग
|हर्षण
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 4.04
|चंद्रोस्त
|दोपहर 1.16, 13 फरवरी
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.03 - सुबह 8.26
|लाभ
|सुबह 8.26 - सुबह 9.49
|अमृत
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.44 - रात 9.22
|अमृत
|रात 9.22 - रात 1058
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.22
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.02 - सुबह 8.25
|गुलिक काल
|सुबह 9.49 - सुबह 11.12
|आडल योग
|सुबह 7.02 - दोपहर 1.42
|भद्रा काल
|सुबह 7.02 - दोपहर 12.22
|विडाल योग
|दोपहर 1.42 - सुबह 7.01, 13 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|धनु राशि
|नौकरी में आपके अधिकारों में वृद्धि होगी. आपका डूबा हुआ धन आपको वापस मिलने की संभावना है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|विद्यार्थी यदि पढ़ाई में ढील देंगे, तो उन्हें परीक्षा देने में समस्या आएगी. आपको संतान के करियर को लेकर टेंशन हो सकती है.
FAQs: 12 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन हर्षण योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
