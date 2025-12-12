Hindi Panchang Today: 12 दिसंबर इन 2 राशियों के लिए लकी, जानें शुभ योग, मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 12 December 2025: 12 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 12 दिसंबर 2025: आज 12 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार को सफेद या पीले चंपा का फूल अर्पित करते हुए ॐ श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और देवी लक्ष्मी से पारिवारिक सुख की कामना करें. मान्यता है ये उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां लाता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
12 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 12 December 2025)
|तिथि
|
अष्टमी (10 दिसंबर 2025, दोपहर 1.46 - 11 दिसंबर 2025, दोपहर 1.47)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|उत्तराफाल्गुनी
|योग
|प्रीति
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 1.03, 12 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.39
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.04 - सुबह 8.22
|लाभ
|सुबह 8.22 - सुबह 9.40
|अमृत
|सुबह 9.40 -सुबह 10.57
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 8.50 - रात 10.33
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 10.57 - दोपहर 12.15
|विडाल योग
|सुबह 5.50 - सुबह 7.05, 13 दिसंबर
|यमगण्ड काल
|दोपहर 2.50 - शाम 4.08
|आडल योग
|सुबह 7.04 - सुबह 5.50, 13 दिसंबर
|गुलिक काल
|सुबह 8.22 - सुबह 9.40
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|परिवार में गुड न्यूज मिल सकती है.बिजनेस के लिए दिन अच्छा रहेगा.
|धनु राशि
|पुराने विवाद खत्म होंगे, आर्थिक रुप से फायदा मिलेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|तुला राशि
|काम के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, जिम्मेदारी बढ़ सकती है.
FAQs: 12 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सरसों के तेल का दिया जलाकर उसमें दो कौड़ियां डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कमी नहीं होती है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन प्रीति योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
