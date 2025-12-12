हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 12 दिसंबर इन 2 राशियों के लिए लकी, जानें शुभ योग, मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 12 December 2025: 12 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 12 Dec 2025 05:05 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 12 दिसंबर 2025: आज 12 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है. शुक्रवार को सफेद या पीले चंपा का फूल अर्पित करते हुए ॐ श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 108 बार जप करें और देवी लक्ष्मी से पारिवारिक सुख की कामना करें. मान्यता है ये उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां लाता है.  

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

12 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 12 December 2025)

तिथि

अष्टमी (10 दिसंबर 2025, दोपहर 1.46 - 11 दिसंबर 2025, दोपहर 1.47)
वार शुक्रवार
नक्षत्र उत्तराफाल्गुनी
योग प्रीति
सूर्योदय सुबह 7.02
सूर्यास्त
 सुबह 5.24
चंद्रोदय
 सुबह 1.03, 12 दिसंबर
चंद्रोस्त
 दोपहर 12.39
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 7.04 - सुबह 8.22
लाभ सुबह 8.22 - सुबह 9.40
अमृत सुबह 9.40 -सुबह 10.57
   
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 8.50 - रात 10.33

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.57 - दोपहर 12.15
विडाल योग  सुबह 5.50 - सुबह 7.05, 13 दिसंबर
यमगण्ड काल दोपहर 2.50 - शाम 4.08
आडल योग
 सुबह 7.04 - सुबह 5.50, 13 दिसंबर
गुलिक काल
 सुबह 8.22 - सुबह 9.40

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 12 December 2025)

सूर्य वृश्चिक
चंद्रमा सिंह
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

सिंह राशि परिवार में गुड न्यूज मिल सकती है.बिजनेस के लिए दिन अच्छा रहेगा.
धनु राशि पुराने विवाद खत्म होंगे, आर्थिक रुप से फायदा मिलेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

तुला राशि
 काम के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

FAQs: 12 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सरसों के तेल का दिया जलाकर उसमें दो कौड़ियां डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कमी नहीं होती है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन प्रीति योग बन रहा है.

Saphala Ekadashi 2025: सफला एकादशी व्रत कष्ट दूर कर देता है राजयोग, जानें राजा महिष्मान के पुत्र की कथा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 12 Dec 2025 05:05 AM (IST)
Embed widget