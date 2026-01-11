Hindi Panchang Today: 11 जनवरी का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 11 January 2026: 11 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 11 जनवरी 2026: आज 11 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार है. रविवार के दिन सूर्य की पूजा का महत्व बढ़ जाता है. मान्यता है रोग दोष से मुक्ति के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. सूर्य देव की कृपा से पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं. राजयोग का सुख मिलता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
11 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 January 2026)
|तिथि
|
अष्टमी (10 जनवरी 2026, सुबह 8.23 - 11 जनवरी 2026, सुबह 10.20)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|हस्त
|योग
|सुकर्मा
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 1.38, 12 जनवरी
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.20
|चंद्र राशि
|तुला
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.34 - सुबह 9.52
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.42 - रात 7.24
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.24 - शाम 5.43
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.29 - दोपहर 1.48
|गुलिक काल
|दोपहर 3.06 - शाम 4.24
|आडल योग
|सुबह 7.15 - सुबह 8.42
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|तुला
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मेष राशि
|परिवारजनों के बीच घर की किसी समस्या को लेकर विचार-विमर्श होगा. समस्या का सही समाधान भी मिलेगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृश्चिक राशि
|किसी संबंधी की नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान न दें, इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा.
FAQs: 11 जनवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी का दीपक जलाएं, इससे धन-समृद्धि आती है.
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सुकर्मा योग बन रहा है.
