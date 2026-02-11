Hindi Panchang Today: 11 फरवरी गणेश जी और दुर्गा जी की पूजा का खास दिन, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 11 february 2026: आज 11 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 11 फरवरी 2026: आज 11 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है. ये दिन गणेश जी और तिथि माता रानी को समर्पित है. ऐसे में अधूरे कार्य को पूरा करने की मनोकामना से गणपति जी को गुलाब का फूल और माता रानी को गुड़हल का फूल अर्पित करें. कन्या को कुछ अन्न या कपड़े दान करें. मान्यता है इससे संतान सुख, सफलता प्राप्त होती है.
11 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 11 February 2026)
|तिथि
|
नवमी (10 फरवरी 2026, सुबह 7.27 - 11 फरवरी 2026, सुबह 9.58)
|वार
|बुधवार
|नक्षत्र
|अनुराधा
|योग
|व्याघात, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 3.11
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.27, 12 फरवरी
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 7.03 - सुबह 8.26
|लाभ
|सुबह 8.26 - सुबह 9.49
|अमृत
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.44 - रात 9.22
|अमृत
|रात 9.22 - रात 1058
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.26 - दोपहर 1.59
|यमगण्ड काल
|सुबह 8.26 - सुबह 9.49
|गुलिक काल
|सुबह 11.12 - दोपहर 12.36
|आडल योग
|सुबह 10.53 - सुबह 7.02, 12 फरवरी
|भद्रा काल
|सुबह 11.12 - सुबह 7.02, 12 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|घर में खुशखबरी से उत्साह बढ़ेगा. कोई सरकारी मामला चल रहा है तो आज राहत या अनुकूल प्रगति मिल सकती है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|वृषभ राशि
|घर का माहौल अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में छोटी बातों से तनाव हो सकता है, इसलिए संवाद स्पष्ट रखें
FAQs: 11 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि और व्याघात योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.
