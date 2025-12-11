Hindi Panchang Today: 11 दिसंबर कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल, शुभ योग और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 11 December 2025: 11 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और कालाष्टमी है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 10 दिसंबर 2025: आज 11 दिसंबर पौष माह की कालाष्टमी है. काल भैरव की पूजा के लिए इस दिन मंदिर में काल भैरवाष्टक का पाठ करें और फिर जरुरतमंदों को कपड़े, कंबल, धन आदि का दान करें. शनि, राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव की पूजा अचूक मानी गई है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
11 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 11 December 2025)
|तिथि
|
सप्तमी (10 दिसंबर 2025, दोपहर 1.46 - 11 दिसंबर 2025, दोपहर 1.47)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|पूर्वाफाल्गुनी
|योग
|विष्कंभ
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|सुबह 12.09, 12 दिसंबर
|चंद्रोस्त
|दोपहर 12.11
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.03 - सुबह 8.21
|अमृत
|सुबह 8.21 - सुबह 9.39
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.07 - रात 8.50
|अमृत
|रात 8.50 - रात 10.32
|चर
|रात 10.32 - प्रातः 12.14
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.32 - दोपहर 2.04
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.05 - सुबब 8.21
|आडल योग
|सुबह 3.55 - सुबह 7.03, 12 दिसंबर
|गुलिक काल
|सुबह 9.10 - सुबह 10.59
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 11 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|आज आप अपने कार्य से बॉस को इमप्रेस कर पाएंगे, रिश्तों में मनमुटाव दूर होगा.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, पार्टनर के साथ बहस हो सकती है.
FAQs: 11 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
काल भैरव देव की पूजा करें और उन्हें उड़द की दाल के पकौड़े, गुलगुले, जलेबी और काले तिल का भोग लगाएं. ये उपाय दुर्भाग्य को दूर करने में कारगर माना गया है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वैधृति और रवि योग बन रहा है.
