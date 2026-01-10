हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 10 जनवरी कालाष्टमी पर काल भैरव पूजन का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 10 जनवरी कालाष्टमी पर काल भैरव पूजन का शुभ मुहूर्त, योग, पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 10 January 2026: 10 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Jan 2026 05:00 AM (IST)


Hindi Panchang 10 जनवरी 2026: आज 10 जनवरी 2026 से माघ महीने के कृष्ण पक्ष कालाष्‍टमी है. इस दिन को लेकर मान्यता है कि काल भैरव की विधि-विधान से पूजा करने से अकाल मृत्‍यु का संकट टलता है. इसके अलावा बीमारियों से राहत मिलती है. साथ ही कष्टों से मुक्ति मिलती है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

10 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 January 2026)

तिथि

अष्टमी (9 जनवरी 2026, सुबह 7.05 - 10 जनवरी 2026, सुबह 8.23)
वार शनिवार
नक्षत्र हस्त
योग अतिखण्ड
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 12.43, 11 जनवरी
चंद्रोस्त
 सुबह 11.35
चंद्र राशि
 कन्या

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
लाभ सुबह 8.33 - सुबह 9.52
अमृत सुबह 9.52 - सुबह 11.10
   
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.05 - रात 10.47

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.52 - सुबह 11.10
यमगण्ड काल दोपहर 1.47 - दोपहर 3.05
गुलिक काल
 सुबह 7.15 - सुबह 8.34
आडल योग दोपहर 3.40 - सुबह 7.15, 11 जनवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा कन्या
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मेष राशि परिवारजनों के बीच घर की किसी समस्या को लेकर विचार-विमर्श होगा. समस्या का सही समाधान भी मिलेगा.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मिथुन राशि आपकी किसी निजी बात को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है. बेहतर होगा कि अपने स्वभाव पर आत्मचिंतन जरूर करें.

FAQs: 10 जनवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

कालाष्‍टमी के दिन 'ॐ श्री भैरवाय नमः' मन्त्र का जप करें. मान्यता है इससे तनाव दूर होता है. मानसिक शांति मिलती है. 

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन अतिखण्ड योग बन रहा है.

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों की किस्मत चमकाएगा, किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.

Published at : 10 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

