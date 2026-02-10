Hindi Panchang Today: 10 फरवरी हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 10 february 2026: आज 10 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 10 फरवरी 2026: आज 10 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. मंगल दोष अधिक क्रोध, अशांति, आर्थिक नुकसान, कानूनी विवाद और कर्ज की समस्या है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें. मंगलवार के दिन विशेष रूप से उनके मंत्र 'ॐ अं अंगारकाय नमः' या फिर 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का अधिक से अधिक जप करना चाहिए.
10 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 February 2026)
|तिथि
|
अष्टमी (9 फरवरी 2026, सुबह 5.01 - 10 फरवरी 2026, सुबह 7.27)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|विशाखा
|योग
|ध्रुव
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 2.16
|चंद्रोस्त
|सुबह 11.45, 11 फरवरी
|चंद्र राशि
|वृश्चिक
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.50 - सुबह 11.13
|लाभ
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
|अमृत
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.44 - रात 9.21
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 3.21 - शाम 4.44
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.50 - सुबह 11.13
|गुलिक काल
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
|आडल योग
|सुबह 7.04 - सुबह 7.55
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|वृश्चिक
|मंगल
|मकर
|बुध
|बुध
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|रुकी पेमेंट या उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कर्क राशि
|बनते कामों में रुकावट का कारण आपका उतावलापन और गुस्सा बन सकता है. मामा पक्ष से विवाद की आशंका है.
FAQs: 10 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन ध्रुव योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
