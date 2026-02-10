हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 10 फरवरी हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 10 फरवरी हनुमान जी की पूजा का मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 10 february 2026: आज 10 फरवरी 2026 से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 10 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Hindi Panchang 10 फरवरी 2026: आज 10 फरवरी 2026 को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और मंगलवार है. मंगल दोष अधिक क्रोध, अशांति, आर्थिक नुकसान, कानूनी विवाद और कर्ज की समस्या है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें. मंगलवार के दिन विशेष रूप से उनके मंत्र 'ॐ अं अंगारकाय नमः' या फिर 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' का अधिक से अधिक जप करना चाहिए. 

10 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 February 2026)

तिथि

अष्टमी (9 फरवरी 2026, सुबह 5.01 - 10 फरवरी 2026, सुबह 7.27)
वार सोमवार
नक्षत्र विशाखा
योग ध्रुव
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 2.16
चंद्रोस्त
 सुबह 11.45, 11 फरवरी
चंद्र राशि
 वृश्चिक

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 9.50 - सुबह 11.13
लाभ सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
अमृत दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.44 - रात 9.21

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 3.21 - शाम 4.44
यमगण्ड काल सुबह 9.50 - सुबह 11.13
गुलिक काल
 दोपहर 12.35 - दोपहर 1.58
आडल योग सुबह 7.04 - सुबह 7.55

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल मकर
बुध बुध
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि रुकी पेमेंट या उधार दिया पैसा वापस मिलने की संभावना है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कर्क राशि बनते कामों में रुकावट का कारण आपका उतावलापन और गुस्सा बन सकता है. मामा पक्ष से विवाद की आशंका है.

FAQs: 10 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

हनुमान जी को चमेली के फूलों की माला अर्पित करें मान्यता है इससे परिवार की खुशियां लौट आती है.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन ध्रुव योग बन रहा है.

Falgun Purnima 2026: फाल्गुन पूर्णिमा 2 या 3 मार्च कब ? तारीख और स्नान-दान का मुहूर्त जान लें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 10 Feb 2026 05:45 AM (IST)
Embed widget