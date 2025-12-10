Hindi Panchang Today: 10 दिसंबर बुधवार को ये एक उपाय दिला सकता है सारे पापों से मुक्ति, जानें आज का मुहूर्त, पंचांग
Hindi Panchang Today 10 December 2025: 10 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 10 दिसंबर 2025: आज 10 दिसंबर को बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए. ऐसा करने से 33 करोड़ देवी-देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होती है. गाय को इन चीजों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं ऐसी मान्यता है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
10 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 10 December 2025)
|तिथि
|
षष्ठी (9 दिसंबर 2025, दोपहर 2.28 - 10 दिसंबर 2025, दोपहर 1.46)
|वार
|शुक्रवार
|नक्षत्र
|मघा
|योग
|वैधृति योग,रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.02
|सूर्यास्त
|सुबह 5.24
|चंद्रोदय
|रात 11.11
|चंद्रोस्त
|सुबह 11.40
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|लाभ
|सुबह 7.03 - सुबह 8.21
|अमृत
|सुबह 8.21 - सुबह 9.39
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|रात 7.07 - रात 8.50
|अमृत
|रात 8.50 - रात 10.32
|चर
|रात 10.32 - प्रातः 12.14
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 12.14 - दोपहर 1.32
|यमगण्ड काल
|सुबब 8.21 - सुबह 9.39
|आडल योग
|सुबह 7.03 - सुबह 9.44, 11 दिसंबर
|गुलिक काल
|सुबह 10.56- दोपहर 12.14
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 December 2025)
|सूर्य
|वृश्चिक
|चंद्रमा
|सिंह
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|राजनीति में नया मुकाम हासिल करने का मौका मिलेगा, सरकारी रुके हुए काम पूरे होंगे.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|पिताजी का कोई पुराना रोग उभर सकता है जो आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा.
FAQs: 10 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
आर्थिक समस्याओं से कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. मान्यता है इससे भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं.
- Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन वैधृति और रवि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
