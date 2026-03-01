Panchang 1 March 2026: आज रवि प्रदोष व्रत में पुष्य नक्षत्र का संयोग, प्रदोष काल मुहूर्त, और पंचांग देखें
Hindi Panchang 28 february 2026: आज 1 मार्च 2026 से फाल्गुन शुक्ल की त्रयोदशी और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 1 मार्च 2026: आज 1 मार्च 2026 को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है. रवि प्रदोष व्रत के साथ आज रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग बना है. ऐसे में भोलेनाथ की आराधना के अलावा सोना, चांदी, पीतल से बनी शुभ वस्तु खरीदना शुभ फलदायी होगा. मान्यता है पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तु घर में दोगुना समृद्धि लाती है. साथ ही प्रदोष व्रत में शाम प्रदोष काल मुहूर्त में शिव का अभिषेक करने पर सारे कष्ट मिटते हैं.
1 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 28 February 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (28 फरवरी 2026, रात 8.43 - 1 मार्च 2026, रात 07.09)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|पुष्य
|योग
|शोभन, रवि पुष्य़ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|दोपहर 3.52
|चंद्रोस्त
|सुबह 5.19, 2 मार्च
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.38 - दोपहर 12.01
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.52 - रात 10.29
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.24 - शाम 5.52
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.01 - दोपहर 1.29
|गुलिक काल
|दोपहर 2.56 - शाम 4.24
|सुबह 8.34 - सुबह 6.10, 2 मार्च
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 28 February 2026)
|सूर्य
|कुंभ
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|कुंभ
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|सिंह राशि
|शेयर मार्केट से लाभ मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद समाप्त हो सकता है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|स्वास्थ कारण से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.
FAQs: 1 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग और रवि पुष्य योग बन रहा है.
