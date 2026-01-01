Hindi Panchang Today: 1 जनवरी 2026 गुरु प्रदोष का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 1 January 2026: 1 जनवरी 2026 गुरु प्रदोष व्रत है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 1 जनवरी 2026: आज 1 जनवरी 2026 यानी नए साल का पहला दिन है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि नए साल की शुरुआत गुरु प्रदोष व्रत से हो रही है. शिव पुराण के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत व्रत से संतान प्राप्ति, शत्रु बाधा दूर करने और सौभाग्य पाने में मदद मिलती है. भगवान शिव के भक्त गुरु प्रदोष व्रत रखकर भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं. भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
1 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 January 2026)
|तिथि
|
त्रयोदशी (1 जनवरी 2026, सुबह 1.47 - 1 जनवरी 2026, रात 10.22)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|रोहिणी
|योग
|शुभ, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 3.14
|चंद्रोस्त
|सुबह 6.07, 2 जनवरी
|चंद्र राशि
|वृषभ
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.14 - सुबह 8.32
|चर
|सुबह 11.07 - दोपहर 12.25
|लाभ
|दोपहर 12.25 - दोपहर 1.42
|शाम का चौघड़िया
|अमृत
|शाम 5.35 - रात 7.18
|चर
|रात 7.18 - रात 9.00
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.42 - दोपहर3.00
|यमगण्ड काल
|सुबह 7.14 - सुबह 8.32
|विडाल योग
|सुबह 7.14 - सुबह 10.38
|आडल योग
|सुबह 10.48 - सुबह 7.14, 2 जनवरी
|गुलिक काल
|सुबह 9.49 - सुबह 11.07
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 January 2026)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|वृषभ
|मंगल
|धनु
|बुध
|धनु
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|धनु
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|ऑफिस में आपका काम बहुत ही शानदार बना रहेगा. वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छा सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|मीन राशि
|बच्चों की किसी बात से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन स्थिति को समझदारी से सुलझाएं.
FAQs: 1 जनवरी 2026
- Q.कौन सा उपाय करें ?
शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं. भगवान शिव को चंदन चढ़ाएं और शमी का फूल भी अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से जीवन से तनाव दूर होता है.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शुभ और रवि योग बन रहा है.
