हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 1 जनवरी 2026 गुरु प्रदोष का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 1 जनवरी 2026 गुरु प्रदोष का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 1 January 2026: 1 जनवरी 2026 गुरु प्रदोष व्रत है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 1 जनवरी 2026: आज 1 जनवरी 2026 यानी नए साल का पहला दिन है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि नए साल की शुरुआत गुरु प्रदोष व्रत से हो रही है. शिव पुराण के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत व्रत से संतान प्राप्ति, शत्रु बाधा दूर करने और सौभाग्य पाने में मदद मिलती है. भगवान शिव के भक्त गुरु प्रदोष व्रत रखकर भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं. भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव को प्रदोष व्रत अत्यंत प्रिय है.

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

1 जनवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 January 2026)

तिथि

त्रयोदशी (1 जनवरी 2026, सुबह 1.47 - 1 जनवरी 2026, रात 10.22)
वार गुरुवार
नक्षत्र रोहिणी
योग शुभ, रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 3.14
चंद्रोस्त
 सुबह 6.07, 2 जनवरी
चंद्र राशि
 वृषभ

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 7.14 - सुबह 8.32
चर सुबह 11.07 - दोपहर 12.25
लाभ दोपहर 12.25 - दोपहर 1.42
शाम का चौघड़िया
अमृत शाम 5.35 - रात 7.18
चर रात 7.18 - रात 9.00

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.42 - दोपहर3.00
यमगण्ड काल सुबह 7.14 - सुबह 8.32
विडाल योग सुबह 7.14 - सुबह 10.38
आडल योग सुबह 10.48 - सुबह 7.14, 2 जनवरी
गुलिक काल
 सुबह 9.49 - सुबह 11.07

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 January 2026)

सूर्य धनु
चंद्रमा वृषभ
मंगल धनु
बुध धनु
गुरु मिथुन
शुक्र धनु
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

तुला राशि ऑफिस में आपका काम बहुत ही शानदार बना रहेगा. वैवाहिक संबंधों में बहुत अच्छा सामंजस्य और मधुरता बनी रहेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

मीन राशि बच्चों की किसी बात से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं लेकिन स्थिति को समझदारी से सुलझाएं.

FAQs: 1 जनवरी 2026

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाएं. भगवान शिव को चंदन चढ़ाएं और शमी का फूल भी अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से जीवन से तनाव दूर होता है.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन शुभ और रवि योग बन रहा है.

Success Tips: क्यों बार-बार बिगड़ जाते हैं आपके काम? कैसे ग्रहों की चाल और साधारण उपायों से बनेंगे मुश्किल काम आसान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 01 Jan 2026 05:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
Advertisement

वीडियोज

New Year Celebration: नए साल की दस्तक..पार्टी ऑल नाइट | New Year
New Year Celebration: नए साल का आगाज..जश्न बेहिसाब | New Year | 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary
हरियाणा की क्वीन...स्टेज पर धमाल | Sapna Chaudhary | New Year 2026
सदी का सफर..25 मील के पत्थर | Sandeep Chaudhary | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
कहीं बारिश तो कहीं भयंकर ठंड, कश्मीर से लेकर केरल तक नए साल के पहले दिन देश में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
लाखों नौकरियों से लेकर एक्सप्रेसवे तक, साल 2026 में यूपी वालों को ये 10 बड़ी सौगातें देगी योगी सरकार
बॉलीवुड
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
अभिषेक-ऐश्वर्या की शादी में पैप्स संग हुई थी मारपीट, बच्चन परिवार पर मीडिया ने लगा दिया था बैन
क्रिकेट
साल 2025 में Abhishek Sharma ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने तोड़े ये 5 बड़े रिकॉर्ड, टी20 का सबसे बड़ा स्कोर किया अपने नाम
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेता से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ढाका में क्यों हुई मुलाकात?
बॉलीवुड
Dhurandhar Box Office Records: 26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
26 दिन में 7 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया
ट्रेंडिंग
Video: शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
शादी में बुज़ुर्ग चाचा ने दिखाया जोश, डांस देख इंटरनेट बोला– यही है असली लाइफ
हेल्थ
New Year's Eve Countdown: न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
न शोर-शराबा, न ट्रैफिक का झंझट! घर पर ही जमाएं नए साल का रंग, फॉलो करें ये कूल टिप्स
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget