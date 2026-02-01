हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 1 february 2026: आज 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 01 Feb 2026 06:22 AM (IST)
Hindi Panchang 1 फरवरी 2026: आज 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है. इस दिन पवित्र दिन पर देशभर में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा सहित पवित्र नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है. ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वंय जल में निवास करते हैं 

1 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 February 2026)

तिथि

पूर्णिमा (31 जनवरी 2026, सुबह 8.25 - 2 फरवरी 2026, सुबह 2.38)
वार रविवार
नक्षत्र पुष्य
योग रवि पुष्य योग, प्रीति, आयुष्मन, सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 5.26
चंद्रोस्त
 नहीं
चंद्र राशि
 कर्क

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
चर सुबह 8.31- सुबह 9.52
लाभ सुबह 9.52 - सुबह 11.13
अमृत सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
शाम का चौघड़िया
शुभ शाम 6.00 - रात 7.39
अमृत रात 7.39 - रात 9.17

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 4.39 - शाम 6.00
यमगण्ड काल दोपहर 12.35 - दोपहर 1.56
गुलिक काल
 दोपहर 3.18 - शाम 4.59
आडल योग सुबह 7.09 - सुबह 11.58
भद्रा काल सुबह 7.09 - शाम 4.42

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा कर्क
मंगल मकर
बुध मकर
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

कन्या राशि भाइयों से चला आ रहा विवाद समाप्त होगा. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कुंभ राशि व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है. आर्थिक रूप से लाभ होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा.

FAQs: 1 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

आपका भाग्य आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए माघ पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी की विशेष पूजा करें. माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के बाद उसमें लाल रंग का कलावा बांधे और शुद्ध देशी घी का दीया जलाकर उसकी परिक्रमा करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य योग, प्रीति, आयुष्मान योग बन रहे हैं.

Budget 2026: ऐतिहासिक होगा 2026 का आम बजट! 1,2,3, नहीं 9 विशेष शुभ योग में आयेगा बजट, क्या है संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 01 Feb 2026 05:12 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Magh Purnima 2026
