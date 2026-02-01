Hindi Panchang Today: 1 फरवरी माघ पूर्णिमा पर स्नान-दान शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 1 february 2026: आज 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा और रविवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 1 फरवरी 2026: आज 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है. इस दिन पवित्र दिन पर देशभर में गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा सहित पवित्र नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है. ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वंय जल में निवास करते हैं
1 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 1 February 2026)
|तिथि
|
पूर्णिमा (31 जनवरी 2026, सुबह 8.25 - 2 फरवरी 2026, सुबह 2.38)
|वार
|रविवार
|नक्षत्र
|पुष्य
|योग
|रवि पुष्य योग, प्रीति, आयुष्मन, सर्वार्थ सिद्धि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 5.26
|चंद्रोस्त
|नहीं
|चंद्र राशि
|कर्क
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 8.31- सुबह 9.52
|लाभ
|सुबह 9.52 - सुबह 11.13
|अमृत
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
|शाम का चौघड़िया
|शुभ
|शाम 6.00 - रात 7.39
|अमृत
|रात 7.39 - रात 9.17
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 4.39 - शाम 6.00
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.35 - दोपहर 1.56
|गुलिक काल
|दोपहर 3.18 - शाम 4.59
|आडल योग
|सुबह 7.09 - सुबह 11.58
|भद्रा काल
|सुबह 7.09 - शाम 4.42
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 1 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|मकर
|बुध
|मकर
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|कन्या राशि
|भाइयों से चला आ रहा विवाद समाप्त होगा. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कुंभ राशि
|व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है. आर्थिक रूप से लाभ होगा लेकिन खर्च भी बढ़ेगा.
FAQs: 1 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि पुष्य योग, प्रीति, आयुष्मान योग बन रहे हैं.
