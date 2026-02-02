Hindi Panchang Today: 2 फरवरी से फाल्गुन शुरू, आज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
Hindi Panchang 2 february 2026: आज 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो रहा है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 2 फरवरी 2026: आज 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो रहा है. ये आनंद और उत्सव का महीना है. इस महीने में श्रीकृष्ण, शिव जी और चंद्र देव की विशेष पूजा करने वालों के तमाम कष्ट दूर होते हैं जिंदगी में खुशियों की बहार आती है. फाल्गुन में ही होली, महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है.
2 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 February 2026)
|तिथि
|
प्रतिपदा (2 फरवरी 2026, सुबह 2.38 - 3 फरवरी 2026, सुबह 1.52)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|अश्लेषा
|योग
|आयुष्मान, सौभाग्य
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|शाम 6.33
|चंद्रोस्त
|सुबह 7.27
|चंद्र राशि
|सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|अमृत
|सुबह 7.09 - सुबह 8.30
|शुभ
|सुबह 9.52 - सुबह 11.13
|शाम का चौघड़िया
|चर
|शाम 6.00 - रात 7.39
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.30 - सुबह 9.52
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
|गुलिक काल
|दोपहर 1.56 - दोपहर 3.18
|आडल योग
|सुबह 10.47 - सुबह 7.08, 3 फरवरी
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 February 2026)
|सूर्य
|मकर
|चंद्रमा
|कर्क
|मंगल
|मकर
|बुध
|मकर
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मकर
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|वृश्चिक राशि
|घर के रखरखाव और नवीनीकरण के कारण खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय के रास्ते भी खुलेंगे, इसलिए चिंता नहीं रहेगी.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|विपरीत परिस्थिति में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन आप जल्दी ही संभल जाएंगे। व
FAQs: 2 फरवरी 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग बन रहे हैं.
