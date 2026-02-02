हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHindi Panchang Today: 2 फरवरी से फाल्गुन शुरू, आज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang Today: 2 फरवरी से फाल्गुन शुरू, आज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें

Hindi Panchang 2 february 2026: आज 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो रहा है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Feb 2026 05:57 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang 2 फरवरी 2026: आज 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन माह शुरू हो रहा है. ये आनंद और उत्सव का महीना है. इस महीने में श्रीकृष्ण, शिव जी और चंद्र देव की विशेष पूजा करने वालों के तमाम कष्ट दूर होते हैं जिंदगी में खुशियों की बहार आती है. फाल्गुन में ही होली, महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है. 

2 फरवरी का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 2 February 2026)

तिथि

प्रतिपदा (2 फरवरी 2026, सुबह 2.38 - 3 फरवरी 2026, सुबह 1.52)
वार सोमवार 
नक्षत्र अश्लेषा
योग आयुष्मान, सौभाग्य
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 शाम 6.33
चंद्रोस्त
 सुबह 7.27
चंद्र राशि
 सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
अमृत सुबह 7.09 - सुबह 8.30
शुभ सुबह 9.52 - सुबह 11.13
शाम का चौघड़िया
चर शाम 6.00 - रात 7.39

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.30 - सुबह 9.52
यमगण्ड काल सुबह 11.13 - दोपहर 12.35
गुलिक काल
 दोपहर 1.56 - दोपहर 3.18
आडल योग सुबह 10.47 - सुबह 7.08, 3 फरवरी

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 2 February 2026)

सूर्य मकर
चंद्रमा कर्क
मंगल मकर
बुध मकर
गुरु मिथुन
शुक्र मकर
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

वृश्चिक राशि घर के रखरखाव और नवीनीकरण के कारण खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय के रास्ते भी खुलेंगे, इसलिए चिंता नहीं रहेगी.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

सिंह राशि विपरीत परिस्थिति में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन आप जल्दी ही संभल जाएंगे। व

FAQs: 2 फरवरी 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

केवड़े के सुगंधित फूल से बना इत्र स्नान के जल में मिलाकर स्नान करें और उसी इत्र को श्रद्धा भाव से भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करें. मान्यता है इससे श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और जीवन में लव मैरिज से जुड़ी समस्याएं खत्म होती हैंं.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन आयुष्मान योग, सौभाग्य योग बन रहे हैं.

Premanand Maharaj: मुझे भूतों का राजा बनना है...प्रेमानंद महाराज से पूछा अजीब सवाल तो मिला ये जवाब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 02 Feb 2026 05:57 AM (IST)
