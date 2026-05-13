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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHast Rekha: क्या आपकी उंगलियां खोलती हैं आपके रिश्तों के राज? जानिए हस्तरेखा शास्त्र से

Hast Rekha: क्या आपकी उंगलियां खोलती हैं आपके रिश्तों के राज? जानिए हस्तरेखा शास्त्र से

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार उंगलियों का आकार और बनावट व्यक्ति के प्यार, भावनाओं और रिश्तों को निभाने के तरीके के बारे में कई दिलचस्प संकेत दे सकती है.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 13 May 2026 07:00 PM (IST)
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Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र में माना जाता है कि इंसान के हाथ उसकी मानसिक झुकाव और भावनात्मक स्वभाव के संकेत देते हैं. उंगलियों का आकार और उनकी बनावट केवल आपके व्यक्तित्व को ही नहीं, आपके प्रेम संबंधों और भावनाओं की गहराई को भी उजागर करती है. 

आजकल के दौर में रिश्तों में इमोशन की कमी, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत और भरोसे की कमी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं. ऐसे में लोग खुद के और अपने पार्टनर के स्वभाव को बेहतर तरीके से समझने के लिए personality से जुड़ी बातों में लोग ज्यादा रुचि लेने लगे हैं. यही वजह है कि उंगलियों के आकार और बनावट से जुड़ी मान्यताएं लोगों को आकर्षित करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये व्यक्ति के प्यार और भावनाओं को देखने का तरीका हैं.

कैसे होते है लंबी उंगलियां वाले लोग?

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की उंगलियां लंबी और पतली होती हैं, वे रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेने वाले माने जाते हैं. ऐसे लोग जल्दबाजी में किसी के साथ रिलेशनशीप में नहीं आते है, वे पहले सामने वाले की भावनाओं, व्यवहार और इरादों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं.
ऐसे लोग प्यार में बेहद वफादार माने जाते हैं, लेकिन भावनात्मक चोट भी जल्दी महसूस करते हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि ये रिश्ते में इमोशनल रुप से ज्यादा जुड़े होते है. 
आम भाषा में बोले तो, ये लोग भावनाओं को समझने वाले होते हैं. ये रिश्ते में केवल आकर्षण नहीं, बल्कि रिश्ते की समझ तलाशते हैं.

क्या अधिक स्थिर होती है छोटी उंगलियां?

जिन लोगों की उंगलियां आम लोगों की तुलना में छोटी होती हैं, उन्हें हस्तरेखा विज्ञान में व्यवहारिक सोच वाला माना जाता है. ऐसे लोग प्यार में बहुत ज्यादा दिखावा या जरूरत से ज्यादा भावुकता नहीं दिखाते, लेकिन रिश्ते को स्थिर बनाए रखने में भरोसा रखते हैं.
ऐसे लोग अपनी भावनाओं को कम व्यक्त करते हैं, इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हें गलत समझ लिया जाता है. लेकिन जब ये लोग  किसी रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं, तब पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे निभाने की कोशिश करते हैं.
ऐसे लोग बोलने पर नहीं करने पर विश्वास रखते है ये उनके काम और भरोसे में नजर आता है. यही वजह है कि ये रिश्तों में स्थिरता को अधिक महत्व देते हैं.

क्या सच में नुकीली उंगलियां वाले होते है रोमांटिक?

अगर किसी व्यक्ति की उंगलियां सिरों से नुकीली हों, तो हस्तरेखा मान्यताओं में ऐसे लोगों को कल्पनाशील और बेहद रोमांटिक माना गया है. ये लोग प्यार को एक भावनात्मक अनुभव की तरह जीते हैं.
ऐसे लोग अपने साथी को खास महसूस कराने में विश्वास रखते हैं. इन्हें सरप्राइज, कविता और संगीत  जैसी चीजें पसंद होती हैं. लेकिन कई बार ये लोग कल्पनाओं में इतना खो जाते हैं कि वास्तविक जीवन से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं.
इसी वजह से यह लोग जल्दी निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्यार में पूर्णता तलाशने लगते हैं.

मोटी और मजबूत उंगलियां से क्या मिलती है सुरक्षा?

मोटी और मजबूत उंगलियों वाले लोगों को हस्तरेखा विज्ञान में स्थिर व्यक्तित्व वाला माना जाता है. ये लोग रिश्तों में भरोसा, सुरक्षा और लंबे समय तक साथ निभाने को महत्व देते हैं. ऐसे लोग शब्दों से ज्यादा अपने काम से प्यार जताते हैं. ये अपने साथी की जरूरतों का ध्यान रखने वाले और जिम्मेदार स्वभाव के माने जाते हैं.
आज के दौर में तेजी से बदलते रिश्तों के दौर में, ऐसे लोगों को भरोसेमंद साथी माना जाता है.

उंगलियों के बीच की दूरी क्या देती है संकेत?

हस्तरेखा विज्ञान में केवल उंगलियों का आकार ही नहीं, बल्कि उनके बीच की दूरी को भी व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ा गया है. जिन लोगों की उंगलियों के बीच ज्यादा दूरी होती है,वे स्वतंत्र सोच रखने वाले माने जाते हैं. ये लोग रिश्तों में अपनी निजी जगह को काफी महत्व देते हैं. वहीं जिन लोगों की उंगलियां आपस में सटी रहती हैं, ऐसे लोग रिश्तों में नजदीकी, संवेदनशीलता और अपनापन पसंद करते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 13 May 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Palmistry Personality Relationship Tips Hast Rekha Shastra
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