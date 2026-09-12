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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या उपाय करें, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का मिलेगा आशीष

हरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या उपाय करें, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का मिलेगा आशीष

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन स्त्रियां राशि अनुसार कुछ खास उपाय कर अखंड सौभाग्य, पति की लंबी और सफलता का वरदान प्राप्त कर सकती हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Sep 2026 05:11 PM (IST)
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Hartalika Teej 2026: 14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज पर महिलाएं पति की दीर्घायु, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखेंगी. धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था.

इसलिए तीज पर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. ज्योतिष मान्यता है कि इस दिन राशि अनुसार शिव पूजा और कुछ खास उपाय करने वाली स्त्रियों को मनइच्छा फल प्राप्त होता है.

हरतालिका तीज राशि अनुसार उपाय

  1. मेष राशि - भगवान शिव को जल और बेलपत्र तथा माता पार्वती को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पूजा के बाद लाल चूड़ी या सिंदूर किसी सुहागिन को दान दें.
  2. वृषभ राशि - वृषभ राशि की महिलाएं भगवान शिव को सफेद फूल और जल इत्र डालकर चढ़ाएं. माता गौरी को मेहंदी और सुगंधित इत्र अर्पित करें. ॐ पार्वत्यै नमः' का जाप कर सकती हैं. रात्रि जागरण करें.
  3. मिथुन राशि - मिथुन राशि की महिलाएं माता पार्वती को हरी चूड़ियां और मेहंदी चढ़ाएं. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. सुहागिन को हरी चूड़ियां दान दें
  4. कर्क राशि - भोलेाथ को धतूरा और पान अर्पित करें, दूध-दही से अभिषेक करें और फिर खीर का भोग लगाएं, कुछ जरुरतमंदों में भी बांटें. 
  5. सिंह राशि - माता गौरी को लाल या गुलाबी पुष्प, कुमकुम और चुनरी अर्पित करें. कुमकुम या सुहाग सामग्री का दान करें. 
  6. कन्या राशि - गंगाजल से शिव जी का अभिषेक करें, 16 तरह की पत्तियां चढ़ाएं और माता को हरी चुनरी ओढ़ाएं. पूजा के बाद सुहाग सामग्री भेंट करें. 
  7. तुला राशि - स्त्रियां इत्र, बिंदी और पुष्प अर्पित करें. भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं. सुहागिन को दीपक दान दें. 
  8. वृश्चिक राशि - शिव जी को भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र जल अर्पित करें और देवी पार्वती को लाल रंग की सुहाग सामग्री अर्पित करें.
  9. धनु - पीली चुनरी, कुमकुम या हल्दी का दान किया जा सकता है. साथ ही किसी जरूरतमंद महिला को पूजा की उपयोगी सामग्री देना अधिक सार्थक रहेगा.
  10. मकर - मकर राशि की महिलाएं सुहाग पिटारी, चूड़ी, सिंदूर या मेहंदी का दान करें. तीज के पर्व पर किसी जरूरतमंद सुहागिन को पूरा शृंगार-सामान देना सेवा और दान दोनों का भाव रखता है.
  11. कुंभ - कुंभ राशि के लिए बिंदी, कंघी, चूड़ी या मेहंदी जैसी उपयोगी सुहाग सामग्री का दान किया जा सकता है. दिखावे के बजाय जरूरतमंद महिला को उपयोगी वस्तु देना बेहतर रहेगा.
  12. मीन - मीन राशि की महिलाएं पीली चुनरी, मेहंदी, कुमकुम या सुहाग सामग्री का दान कर सकती हैं. शिव-पार्वती से सुखी दांपत्य और परिवार की मंगलकामना करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Sep 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Hartalika Teej 2026 Teej 2026
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