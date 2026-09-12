हरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या उपाय करें, पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य का मिलेगा आशीष
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन स्त्रियां राशि अनुसार कुछ खास उपाय कर अखंड सौभाग्य, पति की लंबी और सफलता का वरदान प्राप्त कर सकती हैं.
Hartalika Teej 2026: 14 सितंबर 2026 को हरतालिका तीज पर महिलाएं पति की दीर्घायु, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखेंगी. धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था.
इसलिए तीज पर शिव-पार्वती की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. ज्योतिष मान्यता है कि इस दिन राशि अनुसार शिव पूजा और कुछ खास उपाय करने वाली स्त्रियों को मनइच्छा फल प्राप्त होता है.
हरतालिका तीज राशि अनुसार उपाय
- मेष राशि - भगवान शिव को जल और बेलपत्र तथा माता पार्वती को लाल पुष्प और सिंदूर अर्पित करें. ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. पूजा के बाद लाल चूड़ी या सिंदूर किसी सुहागिन को दान दें.
- वृषभ राशि - वृषभ राशि की महिलाएं भगवान शिव को सफेद फूल और जल इत्र डालकर चढ़ाएं. माता गौरी को मेहंदी और सुगंधित इत्र अर्पित करें. ॐ पार्वत्यै नमः' का जाप कर सकती हैं. रात्रि जागरण करें.
- मिथुन राशि - मिथुन राशि की महिलाएं माता पार्वती को हरी चूड़ियां और मेहंदी चढ़ाएं. महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. सुहागिन को हरी चूड़ियां दान दें
- कर्क राशि - भोलेाथ को धतूरा और पान अर्पित करें, दूध-दही से अभिषेक करें और फिर खीर का भोग लगाएं, कुछ जरुरतमंदों में भी बांटें.
- सिंह राशि - माता गौरी को लाल या गुलाबी पुष्प, कुमकुम और चुनरी अर्पित करें. कुमकुम या सुहाग सामग्री का दान करें.
- कन्या राशि - गंगाजल से शिव जी का अभिषेक करें, 16 तरह की पत्तियां चढ़ाएं और माता को हरी चुनरी ओढ़ाएं. पूजा के बाद सुहाग सामग्री भेंट करें.
- तुला राशि - स्त्रियां इत्र, बिंदी और पुष्प अर्पित करें. भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाएं. सुहागिन को दीपक दान दें.
- वृश्चिक राशि - शिव जी को भस्म, भांग, धतूरा, बेलपत्र जल अर्पित करें और देवी पार्वती को लाल रंग की सुहाग सामग्री अर्पित करें.
- धनु - पीली चुनरी, कुमकुम या हल्दी का दान किया जा सकता है. साथ ही किसी जरूरतमंद महिला को पूजा की उपयोगी सामग्री देना अधिक सार्थक रहेगा.
- मकर - मकर राशि की महिलाएं सुहाग पिटारी, चूड़ी, सिंदूर या मेहंदी का दान करें. तीज के पर्व पर किसी जरूरतमंद सुहागिन को पूरा शृंगार-सामान देना सेवा और दान दोनों का भाव रखता है.
- कुंभ - कुंभ राशि के लिए बिंदी, कंघी, चूड़ी या मेहंदी जैसी उपयोगी सुहाग सामग्री का दान किया जा सकता है. दिखावे के बजाय जरूरतमंद महिला को उपयोगी वस्तु देना बेहतर रहेगा.
- मीन - मीन राशि की महिलाएं पीली चुनरी, मेहंदी, कुमकुम या सुहाग सामग्री का दान कर सकती हैं. शिव-पार्वती से सुखी दांपत्य और परिवार की मंगलकामना करें.
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