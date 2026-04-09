हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...

हरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...

Haridwar Kumbh: हरिद्वार में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रवींद्र पुरी ने कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा और सरकार के बीच मतभेद की बात का नकारा. उन्होंने कहा संत समाज समन्वय के साथ कार्यरत.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 09 Apr 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mahant Ravindra Puri on Haridwar Kumbh: हरिद्वार में पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रवींद्र पुरी ने कुंभ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा कि भारतीय अखाड़ा परिषद और समस्त संत समाज कुंभ पर्व को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार और कुंभ मेला प्रशासन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है.

महंत रवींद्र पुरी ने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें अखाड़ा परिषद और सरकार के बीच मतभेद की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कोई विवाद नहीं है. संत समाज पूरी तरह समन्वय के साथ काम कर रहा है.

कुंभ मेला: सनातन परंपरा का प्रतीक

उन्होंने बताया कि कुंभ मेला सनातन सभ्यता का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र पर्व है. इसकी परंपरा समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है. मान्यता के अनुसार, अमृत कलश से गिरी बूंदों के कारण ही चार स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होता है.

महंत रवींद्र पुरी के अनुसार कुंभ पर्व का आयोजन ज्योतिषीय गणना और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय किया जाता है. विशेष रूप से बृहस्पति की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है. आमतौर पर यह पर्व लगभग 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है.

Char Dham Yatra 2026: 19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ-केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे जान लें

सभी अखाड़ों का प्रशासन को पूरा सहयोग

उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़े और चारों प्रमुख संप्रदाय सरकार और मेला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो.

महंत रवींद्र पुरी ने कहा कि सभी अखाड़े अपनी परंपराओं के अनुसार गाजे-बाजे के साथ कुंभ पर्व में भाग लेंगे. संत समाज इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा.

श्रद्धालुओं से की विशेष अपील

अंत में उन्होंने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में कुंभ पर्व में शामिल हों और इस पावन आयोजन को सफल बनाएं. कुंभ मेला अपने आप में भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है. 

Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Kumbh Mela Haridwar Uttarakhand Mahant Ravindra Puri

Frequently Asked Questions

कुंभ मेले को लेकर पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रवींद्र पुरी का क्या कहना है?

श्रीमहंत रवींद्र पुरी के अनुसार, अखाड़ा परिषद और संत समाज कुंभ को भव्य बनाने के लिए सरकार और मेला प्रशासन के साथ मजबूती से खड़े हैं। वे किसी भी विवाद की खबरों को खारिज करते हैं।

कुंभ मेला किस पौराणिक कथा से जुड़ा है?

कुंभ मेला समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत कलश से गिरी बूंदों के कारण ही चार स्थानों पर इसका आयोजन होता है।

कुंभ मेले का आयोजन किन आधारों पर तय किया जाता है?

कुंभ पर्व का आयोजन ज्योतिषीय गणना और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर तय होता है। इसमें बृहस्पति की स्थिति विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है।

क्या सभी अखाड़े कुंभ मेले में प्रशासन का सहयोग करेंगे?

हाँ, अखाड़ा परिषद के सभी 13 अखाड़े और चारों प्रमुख संप्रदाय श्रद्धालुओं को सुविधा और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सरकार और मेला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे।

श्री महंत रवींद्र पुरी ने श्रद्धालुओं से क्या अपील की है?

उन्होंने देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कुंभ पर्व में शामिल होने और इसे सफल बनाने की अपील की है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
हरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...
हरिद्वार: कुंभ मेले को भव्य बनाने को लेकर महंत रवींद्र पुरी का सरकार को लेकर बड़ा बयान, कहा- संत समाज...
धर्म
Aaj Ka Panchang 9 April 2026: आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
आज गुरुवार रवि योग में होगी विष्णु जी की पूजा, देखें मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग
धर्म
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
Jagannath Rath Yatra 2026 Date: जगन्नाथ रथ यात्रा कब है, जानें तिथि, महत्व और रीति-रिवाज
धर्म
Masik Shivratri 2026: वैशाख मासिक शिवरात्रि कब ? नोट करें डेट, इस मुहूर्त में शिव साधना होगी फलदायी
वैशाख मासिक शिवरात्रि कब ? नोट करें डेट, इस मुहूर्त में शिव साधना होगी फलदायी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में विपक्ष के जिस काम का किया विरोध अब उसी राह पर BJP! करोड़ों होंगे खर्च, समर्थक भी हैरान
यूपी में विपक्ष के जिस काम का किया विरोध अब उसी राह पर BJP! करोड़ों होंगे खर्च, समर्थक भी हैरान
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
बॉलीवुड
टीवी के राम ने रणबीर कपूर को कहा 'संस्कारी बच्चा', बोले- वो रामायण के लिए बेस्टे देने की पूरी कोशिश करेंगे
टीवी के राम ने रणबीर कपूर को कहा 'संस्कारी बच्चा', बोले- वो रामायण के लिए बेस्टे देने की पूरी कोशिश करेंगे
इंडिया
Explained: दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा, क्यों छूटेंगे कई लोग?
दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा?
हेल्थ
Eye Discharge Causes: सावधान! नॉर्मल नहीं होता सुबह आंखों में जमने वाला मैल, पीला या हरा रंग इस बीमारी का संकेत
सावधान! नॉर्मल नहीं होता सुबह आंखों में जमने वाला मैल, पीला या हरा रंग इस बीमारी का संकेत
ट्रेंडिंग
ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?
ढोलू-कद्दू कहां हैं...सोशल मीडिया पर उठा सवाल तो दिल्ली एयरपोर्ट को देना पड़ा जवाब, क्यों ट्रेंड कर रहे ये दो डॉग्स?
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget