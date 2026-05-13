हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म1221वीं छड़ी यात्रा 2026: विश्व शांति और भारत के विकास की कामना के साथ चारधाम पहुंचेगे संत

1221वीं छड़ी यात्रा 2026: विश्व शांति और भारत के विकास की कामना के साथ चारधाम पहुंचेगे संत

Chadi Yatra 2026: आवाहन अखाड़ा से 1221वीं छड़ी यात्रा शुरू, संतों ने चारधाम यात्रा के जरिए विश्व शांति व भारत विकास की कामना की और PM की अपील पर सादगी अपनाकर राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 May 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

1221वीं पवित्र छड़ी यात्रा: देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र नगरी हरिद्वार से श्री शंभू पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा के तत्वावधान में 1221वीं पवित्र छड़ी यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है. सदियों पुरानी इस सनातन परंपरा को निभाते हुए साधु-संतों का दल विश्व शांति, मानव कल्याण और भारत के निरंतर विकास के संकल्प के साथ चारधाम की यात्रा पर रवाना हुआ है.

ऐतिहासिक विरासत और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा

यह छड़ी यात्रा भारत की उस महान सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जिसकी नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी. इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज ने यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. आज भी संत समाज उसी प्राचीन श्रद्धा, भक्ति और कड़े अनुशासन के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है.

यह यात्रा केवल एक धार्मिक भ्रमण नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार और एकता का एक सशक्त माध्यम है.

प्रधानमंत्री के 'राष्ट्र निर्माण' के आह्वान का समर्थन

इस वर्ष की छड़ी यात्रा में भक्ति के साथ-साथ देशभक्ति का भी अनूठा उदाहरण देखने को मिला. आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी महाराज ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और अपीलों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया.

  • संसाधनों का न्यूनतम उपयोग: प्रधानमंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए, इस बार संतों ने यात्रा में वाहनों और अन्य भौतिक संसाधनों की संख्या में भारी कटौती की है. इसका उद्देश्य संसाधनों की बचत कर राष्ट्रहित में योगदान देना है.

  • आर्थिक जागरूकता का संदेश: प्रधानमंत्री द्वारा सोना न खरीदने और निवेश को देश के विकास में लगाने की अपील का संतों ने पुरजोर समर्थन किया है. आचार्य गिरी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्तव्य है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सरकार के निर्देशों का पालन करे.

  • संत समाज का संकल्प: संत समाज ने यह संदेश दिया है कि राष्ट्र निर्माण के लिए वे किसी भी प्रकार के अनुशासन और त्याग के लिए तैयार हैं.

चारधाम यात्रा और विश्व शांति की प्रार्थना

यह पवित्र छड़ी हरिद्वार से प्रस्थान कर उत्तराखंड के चारों प्रमुख धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पहुंचेगी. यात्रा के दौरान साधु-संत निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के लिए प्रार्थना करेंगे:

  • विश्व शांति: वैश्विक संघर्षों के बीच शांति और भाईचारे की स्थापना.
  • मानव कल्याण: संपूर्ण मानवता के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना.
  • भारत का विकास: भारत को विश्व गुरु बनाने और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का संकल्प.

1221वीं छड़ी यात्रा यह सिद्ध करती है कि धर्म और आधुनिक राष्ट्रवाद एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं. जहां एक ओर यह यात्रा सनातन धर्म की जड़ों को सींचती है, वहीं दूसरी ओर यह नागरिकों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाती है. इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में संत-महापुरुष शामिल हुए हैं, जो हिमालय की कंदराओं तक भारत के विकास का जयघोष करेंगे.

Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी आज, क्या वाकई एक व्रत से धुल जाते हैं 'अनजाने पाप'? जानें वह रहस्य जो बदल सकता है आपकी किस्मत! 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read More
Published at : 13 May 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Adi Shankaracharya Char Dham Yatra Hindu Saints Chadi Yatra 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
1221वीं छड़ी यात्रा 2026: विश्व शांति और भारत के विकास की कामना के साथ चारधाम पहुंचेगे संत
भारत बनेगा विश्व गुरु? 1221वीं छड़ी यात्रा लेकर चारधाम निकले संत, राष्ट्र निर्माण का लिया संकल्प।
धर्म
Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर 4 दुर्लभ संयोग, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
शनि जयंती पर 4 दुर्लभ संयोग, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
धर्म
Apara Ekadashi Vrat Katha: अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा में पढ़ें
अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, पूजा में पढ़ें, श्रीकृ्ष्ण ने अर्जुन को सुनाया था इसका महत्व
धर्म
ब्राजील में ऐतिहासिक पल, पहली बार गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, VIDEO वायरल
ब्राजील में ऐतिहासिक पल, पहली बार गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, VIDEO वायरल
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल का CM बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा, पीएम मोदी ने कब किया ऐसा?
बंगाल का CM बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका माथा, पीएम मोदी ने कब किया ऐसा?
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
पाकिस्तान को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है कि...
PAK को लेकर RSS नेता दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- ऐसा लगता है...
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल', जानें- सारी डिटेल्स
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ट्रेंडिंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
मुंबई में सिर्फ ₹25 हजार में गुजारा कर रही लड़की! खर्च का हिसाब सुन लोग रह गए दंग
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget