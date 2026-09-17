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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मविश्वकर्मा जयंती के 10 खास शुभकामना संदेश, अपनों को भेजें और करें सफलता की कामना

विश्वकर्मा जयंती के 10 खास शुभकामना संदेश, अपनों को भेजें और करें सफलता की कामना

Vishwakarma Puja 2026 Wishes: आज विश्वकर्मा जयंती है. देवताओं के शिल्पकार के प्रति सम्मान प्रकट करने और कार्य में कुशलता के लिए इस दिन लोग शुभकामनाएं भेजकर एक दूसरे को इस पर्व की बधाई देते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Sep 2026 07:15 AM (IST)
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Happy Vishwakarma Jayanti 2026 Wishes:17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. इन्हें देवताओं का शिल्पकार और दिव्य निर्माण कला का अधिष्ठाता माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अनेक भव्य भवनों, अस्त्र-शस्त्रों और नगरों का निर्माण किया था. इसी वजह से इस दिन मशीन, औजार, कारखाने, निर्माण सामग्री और कार्यस्थल की पूजा करने की परंपरा है.

विश्वकर्मा जयंती खास तौर पर कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों, वास्तु एवं निर्माण कार्य से जुड़े लोगों, मैकेनिक, बढ़ई, लोहार, मशीनरी और कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष दिन है.वे इस दिन अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा से कार्य में सफलता, सुरक्षा और उन्नति की कामना करते हैं.

ऋग्वेद में विश्वकर्मा नाम से जुड़े मंत्र मिलते हैं, जबकि पुराणों और महाभारत की परंपरा में भी उनके शिल्प-कौशल का वर्णन मिलता है. इस पर्व पर केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि कर्म, हुनर और सृजन के सम्मान का दिन भी माना जाता है. आइए इस खास मौके पर अपनों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भेजें.

हुनर को पहचान मिले, मेहनत को सम्मान मिले,
भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हर काम में सफलता मिले.
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

औजारों में शक्ति हो, हाथों में हुनर अपार,
विश्वकर्मा जी की कृपा से खुशहाल हो संसार.
विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

शिल्प में निखार हो, कर्म में विश्वास हो,
विश्वकर्मा जी की कृपा से हर सपना साकार हो.
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई.

मेहनत की राह कभी आसान हो जाए,
विश्वकर्मा जी की कृपा से हर काम महान हो जाए.
विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

हुनर की रोशनी से जीवन जगमगाए,
विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद हर कदम सफलता दिलाए.
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

कर्म ही पूजा, हुनर ही पहचान,
विश्वकर्मा जी रखें हर कार्य का मान.
सुख-समृद्धि से भरा रहे आपका संसार,
जयंती पर मिले खुशियां अपार.

हर औजार में शक्ति हो, हर हाथ में कमाल,
विश्वकर्मा जी की कृपा से जीवन हो खुशहाल.
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

रचनात्मकता बढ़े, हुनर का मान बढ़े,
विश्वकर्मा जी की कृपा से सफलता हर मुकाम चढ़े.
विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

कर्म की राह पर सदा आगे बढ़ते जाएं,
विश्वकर्मा जी के आशीष से हर सपना सजाएं.
घर-आंगन में खुशियां और समृद्धि आए,
विश्वकर्मा जयंती मंगलमय हो.

हाथों में हुनर, दिल में विश्वास रहे,
विश्वकर्मा जी का सदा आशीर्वाद रहे.
हर मेहनत रंग लाए, हर सपना साकार हो,
आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो.
विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Vishwakarma Puja 2026 Vishwarkarma Jayanti
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