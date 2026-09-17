विश्वकर्मा जयंती के 10 खास शुभकामना संदेश, अपनों को भेजें और करें सफलता की कामना

Happy Vishwakarma Jayanti 2026 Wishes:17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. इन्हें देवताओं का शिल्पकार और दिव्य निर्माण कला का अधिष्ठाता माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए अनेक भव्य भवनों, अस्त्र-शस्त्रों और नगरों का निर्माण किया था. इसी वजह से इस दिन मशीन, औजार, कारखाने, निर्माण सामग्री और कार्यस्थल की पूजा करने की परंपरा है.

विश्वकर्मा जयंती खास तौर पर कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों, वास्तु एवं निर्माण कार्य से जुड़े लोगों, मैकेनिक, बढ़ई, लोहार, मशीनरी और कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए विशेष दिन है.वे इस दिन अपने औजारों और मशीनों की पूजा कर भगवान विश्वकर्मा से कार्य में सफलता, सुरक्षा और उन्नति की कामना करते हैं.

ऋग्वेद में विश्वकर्मा नाम से जुड़े मंत्र मिलते हैं, जबकि पुराणों और महाभारत की परंपरा में भी उनके शिल्प-कौशल का वर्णन मिलता है. इस पर्व पर केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि कर्म, हुनर और सृजन के सम्मान का दिन भी माना जाता है. आइए इस खास मौके पर अपनों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं भेजें.

हुनर को पहचान मिले, मेहनत को सम्मान मिले,

भगवान विश्वकर्मा की कृपा से हर काम में सफलता मिले.

विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

औजारों में शक्ति हो, हाथों में हुनर अपार,

विश्वकर्मा जी की कृपा से खुशहाल हो संसार.

विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

शिल्प में निखार हो, कर्म में विश्वास हो,

विश्वकर्मा जी की कृपा से हर सपना साकार हो.

विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई.

मेहनत की राह कभी आसान हो जाए,

विश्वकर्मा जी की कृपा से हर काम महान हो जाए.

विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

हुनर की रोशनी से जीवन जगमगाए,

विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद हर कदम सफलता दिलाए.

विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

कर्म ही पूजा, हुनर ही पहचान,

विश्वकर्मा जी रखें हर कार्य का मान.

सुख-समृद्धि से भरा रहे आपका संसार,

जयंती पर मिले खुशियां अपार.

हर औजार में शक्ति हो, हर हाथ में कमाल,

विश्वकर्मा जी की कृपा से जीवन हो खुशहाल.

विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

रचनात्मकता बढ़े, हुनर का मान बढ़े,

विश्वकर्मा जी की कृपा से सफलता हर मुकाम चढ़े.

विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं.

कर्म की राह पर सदा आगे बढ़ते जाएं,

विश्वकर्मा जी के आशीष से हर सपना सजाएं.

घर-आंगन में खुशियां और समृद्धि आए,

विश्वकर्मा जयंती मंगलमय हो.

हाथों में हुनर, दिल में विश्वास रहे,

विश्वकर्मा जी का सदा आशीर्वाद रहे.

हर मेहनत रंग लाए, हर सपना साकार हो,

आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो.

विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं.

Ganesh Chaturthi 2026: 66 Kg गोल्ड से श्रृंगार, 703 करोड़ का बीमा, देश के सबसे अमीर गणपति का अनोखी कहानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.