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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: वट सावित्री व्रत के दिन अपनोंं को ये सुख, समृद्धि से भरी शुभकामनाएं भेजें और उनके अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना करें. देखें वट सावित्री व्रत की शानदारी विशेज

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 May 2026 05:03 PM (IST)
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Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करेंगी. ये व्रत करवा चौथ की तरह ही बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन विधि अनुसार व्रत और पूजन करने पर सुहाग की सलामती और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियां दुल्हन की तरह तैयार होकर वट वृक्ष, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं.

पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने इसी दिन देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर उनके पति के प्राण पुन लौटा दिए थे, इसलिए इस दिन विवाहिता पूरी निष्ठा से व्रत का पालन करती हैं. वट सावित्री व्रत का पावन दिन पर अपनों को ये सुख, समृद्धि और सुहागवती रहने की शुभकामनाएं दे सकते हैं. 

मां सावित्री आपके सुहाग की रक्षा करें और 
जीवन में सुख-शांति का आशीर्वाद दें.
वट सावित्री व्रत की बधाई.

Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

सावित्री जैसी निष्ठा और सत्यवान जैसा साथ हर 
जीवन में बना रहे, यही वट सावित्री के पावन व्रत की मंगलकामना है.
Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

सत्यवान-सावित्री जैसा अटूट प्रेम और विश्वास 
आपके रिश्ते में हमेशा बना रहे.
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं.
Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

वट वृक्ष की विशाल छाया की तरह आपके 
परिवार पर हमेशा खुशियों और प्रेम की छाया
बनी रहे. शुभ वट सावित्री व्रत

Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

व्रत रखा है मैंने एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ, 
लंबी हो आपकी उम्र, हर जन्म मिले आपका ही हमें साथ.
भोलेनाथ आपकी सेहत रखे बरकरार.
Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

बिना अन्न जल व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है,
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें
मेरे दिल की बस यही आशा है
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

वट सावित्री व्रत का ये पर्व लाए खुशियां हजार,
यही है हमारी दुआ, सुहागिन हर बार मनाएं ये त्योहार
सलामत रहें आप और आपका परिवार

Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

आरोग्य, दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के पर्व
वट सावित्री व्रत पूजन की सभी माताओं-बहनों
को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
मां सावित्री की कृपा से माताओं-बहनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों
जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे, यही प्रार्थना है
Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना

बरगद के वृक्ष की तरह आपका वैवाहिक 
जीवन भी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और 
अटूट प्रेम से सदैव हरा-भरा बना रहे
हैप्पी वट सावित्री व्रत

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन घर के पास नहीं मिले बरगद का पेड़, तो जानें कैसे करें की पूजा ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 May 2026 05:03 PM (IST)
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Happy Vat Savitri Vrat Wishes Vat Amavasya 2026 Vat Savitri Vrat Wishes
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