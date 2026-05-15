Happy Vat Savitri Vrat Wishes: वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर करें अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना
Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: वट सावित्री व्रत के दिन अपनोंं को ये सुख, समृद्धि से भरी शुभकामनाएं भेजें और उनके अखंड सौभाग्य बने रहने की कामना करें. देखें वट सावित्री व्रत की शानदारी विशेज
Happy Vat Savitri Vrat 2026 Wishes: 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत करेंगी. ये व्रत करवा चौथ की तरह ही बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन विधि अनुसार व्रत और पूजन करने पर सुहाग की सलामती और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियां दुल्हन की तरह तैयार होकर वट वृक्ष, देवी सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं.
पौराणिक कथा के अनुसार यमराज ने इसी दिन देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर उनके पति के प्राण पुन लौटा दिए थे, इसलिए इस दिन विवाहिता पूरी निष्ठा से व्रत का पालन करती हैं. वट सावित्री व्रत का पावन दिन पर अपनों को ये सुख, समृद्धि और सुहागवती रहने की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
मां सावित्री आपके सुहाग की रक्षा करें और
जीवन में सुख-शांति का आशीर्वाद दें.
वट सावित्री व्रत की बधाई.
सावित्री जैसी निष्ठा और सत्यवान जैसा साथ हर
जीवन में बना रहे, यही वट सावित्री के पावन व्रत की मंगलकामना है.
सत्यवान-सावित्री जैसा अटूट प्रेम और विश्वास
आपके रिश्ते में हमेशा बना रहे.
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं.
वट वृक्ष की विशाल छाया की तरह आपके
परिवार पर हमेशा खुशियों और प्रेम की छाया
बनी रहे. शुभ वट सावित्री व्रत
व्रत रखा है मैंने एक प्यारी सी ख्वाहिश के साथ,
लंबी हो आपकी उम्र, हर जन्म मिले आपका ही हमें साथ.
भोलेनाथ आपकी सेहत रखे बरकरार.
बिना अन्न जल व्रत करना,
प्रेम की अटूट परिभाषा है,
हम यूं ही प्रेम बंधन में बंधे रहें
मेरे दिल की बस यही आशा है
वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं
वट सावित्री व्रत का ये पर्व लाए खुशियां हजार,
यही है हमारी दुआ, सुहागिन हर बार मनाएं ये त्योहार
सलामत रहें आप और आपका परिवार
आरोग्य, दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के पर्व
वट सावित्री व्रत पूजन की सभी माताओं-बहनों
को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
मां सावित्री की कृपा से माताओं-बहनों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों
जीवन आनंद से परिपूर्ण रहे, यही प्रार्थना है
बरगद के वृक्ष की तरह आपका वैवाहिक
जीवन भी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और
अटूट प्रेम से सदैव हरा-भरा बना रहे
हैप्पी वट सावित्री व्रत
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