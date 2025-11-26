हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

Happy Thanksgiving Messages Wishes in Hindi: 27 नवंबर 2025 को थैंक्सगिविंग है. इस दिन लोग अपनों से मिले प्यार, समर्पण के लिए उन्हें मैसेज भेजकर थैंक्स कहते हैं. आप भी अपनों को ये मैसेज शेयर कर थैंक्स कह सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

Happy Thanksgiving Messages: नवंबर के चौथे गुरुवार को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है. विशेष रूप से ये फसल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस साल थैंक्सगिविंग डे 27 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. अमेरिका के अलावा ये दिन अब धीरे-धीरे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन परिवार और करीबी एक साथ मिलकर एकजुटता, प्रेम और कृतज्ञता का भाव शेयर करते हैं.

थैंक्सगिविंग डे यानी वो दिन जो अपनों से मिली दुआओं, आशीर्वाद और उनके प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद किया जाता है. इससे आप अपने करीबियों को ये बताते हैं कि वो आपके लिए बहुत खास हैं. अगर आप भी थैंक्‍सगिविंग डे के मौके पर अपनों को 'धन्‍यवाद' कहना चाहते हैं तो इन मैसेज के जरिए उन्हें शुक्रिया कहिए.

मेरे दोस्त, तुम्हें थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं,

आपकी सारी मेहनत आपके जीवन में रंग लाए.

और आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाएं.

Happy Thanksgiving Day

Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

मेरी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद!

Happy Thanksgiving Day


Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

मेरे हर इमोशन और जरूरतों को समझने के लिए थैंक्‍स।

Happy Thanksgiving Day

Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए

हर मुश्किल आसान करने के लिए

बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

Happy Thanksgiving Day


Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

मैंने पिछले जन्‍म में जरूर कोई अच्‍छे कर्म किए होंगे,

जिसके बदले मुझे इतनी परफेक्‍ट फैमिली मिली।

हमेशा साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Happy Thanksgiving Day


Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

ना चांद की चाहत, ना सितारों की फरमाईश,

हमेशा आपका साथ मिले,

मेरी बस यही ख्वाहिश।

Happy Thanksgiving Day


Happy Thanksgiving Messages: थैंक्सगिविंग डे पर प्रियजनों को भेजें ये मैसेज और दिल से कहें THANKS

हमेशा मेरे पक्ष में खड़े रहने और हर कदम पर मेरे फैसलों

का समर्थन करने के लिए धन्यवाद.

आपके बिना मेरा जीवन अधूरा होता.

Happy Thanksgiving

खास लोगों का साथ, जिंदगी को खुशियों से भर देता है.

जीवन की खुशनुमा कर हर दुख को दूर भगा देता है.

हैप्पी थैंक्सगिविंग

आपके बिना ये सफर अधूरा होता,

आपके साथ से ही ये जीवन पूरा होता।

धन्यवाद आपको, दिल से हमारी बातों को समझने के लिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 26 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Thanksgiving Day 2025 US Holiday Thanks Message Happy Thanksgiving 2025
