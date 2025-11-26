Happy Thanksgiving Messages: नवंबर के चौथे गुरुवार को अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है. विशेष रूप से ये फसल के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. इस साल थैंक्सगिविंग डे 27 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. अमेरिका के अलावा ये दिन अब धीरे-धीरे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन परिवार और करीबी एक साथ मिलकर एकजुटता, प्रेम और कृतज्ञता का भाव शेयर करते हैं.

थैंक्सगिविंग डे यानी वो दिन जो अपनों से मिली दुआओं, आशीर्वाद और उनके प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद किया जाता है. इससे आप अपने करीबियों को ये बताते हैं कि वो आपके लिए बहुत खास हैं. अगर आप भी थैंक्‍सगिविंग डे के मौके पर अपनों को 'धन्‍यवाद' कहना चाहते हैं तो इन मैसेज के जरिए उन्हें शुक्रिया कहिए.

मेरे दोस्त, तुम्हें थैंक्सगिविंग की शुभकामनाएं,

आपकी सारी मेहनत आपके जीवन में रंग लाए.

और आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाएं.

Happy Thanksgiving Day

मेरी ज़िंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद!

Happy Thanksgiving Day





मेरे हर इमोशन और जरूरतों को समझने के लिए थैंक्‍स।

Happy Thanksgiving Day

हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए

हर मुश्किल आसान करने के लिए

बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।

Happy Thanksgiving Day





मैंने पिछले जन्‍म में जरूर कोई अच्‍छे कर्म किए होंगे,

जिसके बदले मुझे इतनी परफेक्‍ट फैमिली मिली।

हमेशा साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Happy Thanksgiving Day





ना चांद की चाहत, ना सितारों की फरमाईश,

हमेशा आपका साथ मिले,

मेरी बस यही ख्वाहिश।

Happy Thanksgiving Day





हमेशा मेरे पक्ष में खड़े रहने और हर कदम पर मेरे फैसलों

का समर्थन करने के लिए धन्यवाद.

आपके बिना मेरा जीवन अधूरा होता.



Happy Thanksgiving



खास लोगों का साथ, जिंदगी को खुशियों से भर देता है.

जीवन की खुशनुमा कर हर दुख को दूर भगा देता है.

हैप्पी थैंक्सगिविंग

आपके बिना ये सफर अधूरा होता,

आपके साथ से ही ये जीवन पूरा होता।

धन्यवाद आपको, दिल से हमारी बातों को समझने के लिए.

